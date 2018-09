Spandau bekommt 2500 neue Wohnungen

Berlin. Jetzt geht es schnell in der Spandauer Wasserstadt. Nach der Grundsteinlegung Anfang September sind bereits die ersten Mauern von einem der neuen Häuser erkennbar. Rund 2500 Wohnungen wollen die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen Gewobag und WBM im Quartier „Waterkant“ an der Havel bis 2025 bauen. Es ist einer der größten Entwicklungsräume Berlins.

Aber nicht alle sehen dem Quartier mit Freude entgegen. Die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Spandau-Haveleck“ sind auch nach dem Baustart des ersten Teilprojekts skeptisch. Vor allem wegen der Dimension des Vorhabens – und der Frage, ob die Infrastruktur für Tausende neue Einwohner ausreicht.

„Uns war immer klar, dass hier einmal gebaut wird“, sagt Anwohnerin Anja Sabanovic. Mit dem Wissen ist sie mit ihrer Familie bereits in die Wasserstadt gezogen. Was ihnen aber Sorgen bereite, sei die massive Verdichtung in einem Wohngebiet, in dem bisher vor allem Reihenhäuser stehen. Die Mitglieder der BI haben das Gefühl, dass es vor allem um Tempo beim Wohnungsbau gehe und andere Planungen da nicht hinterherkämen. Zudem beschäftigt die Initiative der Verkehr.

„Morgens fahren nicht nur Anwohner, sondern auch Pendler aus den nördlich gelegenen Wohngebieten bis nach Hennigsdorf über die Daumstraße“, sagt Anita Schubert, die sich ebenfalls in der BI engagiert. Die Daumstraße, die durch das Wohngebiet und weiter in Richtung Zentrum führt – ist bereits heute oft zugestaut ist.

Mangel an Kita-Plätzen und kein Kinderarzt in der Region

Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzen will, dem bleibt in der Wasserstadt nur der Bus. Doch auch die stehen oft im Stau, besonders am Rathaus Spandau. „Selbst wenn man die Frequenz der Busse erhöht, bringt das nicht viel“, meint Anja Sabanovic.

Als weiteres Problem sehen Anwohner die soziale Infrastruktur. Die Grundschulen in Haselhorst seien bereits heute voll, berichten Mitglieder der BI. In der gesamten Region gibt es zudem keinen Kinderarzt, wie eine Anfrage der Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ergab. Und auch bei der Kitaplatz-Situation wird Haselhorst im Förderatlas 2018 in die Kategorie 1 eingestuft. Das heißt: Keine Platzreserven, prognostisch steigender Bedarf.

Derzeit laufen die Planungen für den zweiten Teilabschnitt des Vorhabens. Auch dort soll Hunderte Wohnungen sowie Gewerbeeinheiten zur Versorgung des Gebiets entstehen. „Überwiegend ist eine Bebauung mit vier Vollgeschossen vorgesehen“, sagt Spandaus Baustadtrat Frank Bewig (CDU). Allerdings: „Entlang der Daum­straße entwickelt sich die Bebauung entsprechend des Verlaufs der Brücke mit höheren Geschosszahlen. Den Hochpunkt bildet ein Gebäudeteil im nordwestlichen Bereich mit maximal 17 Vollgeschossen.“

Was die soziale Infrastruktur betrifft, so soll vieles über ein Stadtteilzentrum laufen, das bis 2021 entstehen soll. „Hauptanliegen ist es, eine Möglichkeit zur Nahversorgung im Erdgeschoss zu schaffen“, sagt Bewig. Für die Obergeschosse seien Räume für Dienstleister wie Ärzte vorgesehen. Auch die Unterbringung einer Jugendfreizeiteinrichtung wird geprüft. Genaue Bedarfsabschätzungen seien noch nicht möglich, weil für den größten Teilabschnitt die Zahl der Wohnungen noch nicht feststeht. Laut Gewobag sind dort bis zu 1000 Wohnungen geplant. „Momentan wird für dieses Gebiet ein städtebauliches Wettbewerbsverfahren durchgeführt, das auch den Bau einer Schule und einer Kita beinhaltet“, sagt Bewig. Diese Einrichtungen sollen einen „maßgeblichen Anteil“ zur künftigen Versorgung der Wasserstadt leisten.

Die Verkehrssituation hat auch das Bezirksamt bereits beschäftigt. Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) und Stadtrat Bewig betonen, dass Lösungen zeitnah gefunden werden müssen. Man habe bei der Senatsverkehrsverwaltung und bei der Verkehrslenkung Berlin auf die Dringlichkeit hingewiesen, die Wasserstadt angemessen mit Nahverkehrsangeboten zu versorgen, so Bewig.

Im derzeitigen Senats-Entwurf für den Nahverkehrsplan 2019 bis 2023 ist der Neubau einer Tram-Strecke vom Bahnhof Jungfernheide über Wasserstadt Spandau Richtung Rathaus Spandau vorgesehen. Das Vorhaben zählt jedoch zu den Mittelfristmaßnahmen, die erst bis 2035 realisiert werden. In der Wasserstadt soll 2020 der erste Abschnitt mit 362 Wohnungen fertig sein, bis 2025 das gesamte Quartier. Die Anwohner hoffen, dass sich bald etwas tut und die soziale wie auch die verkehrliche Infrastruktur parallel entwickelt werden. Und dass sie künftig über die Details und Bedarfsplanungen stärker informiert werden. „Die Ergebnisse müssen öffentlich gemacht werden“, fordert Anita Schubert.

