Millionen für neue Jugendfreizeiteinrichtungen in Spandau

Die Jugendfreizeiteinrichtung am Räcknitzer Steig in Staaken soll neu gebaut werden. Das alte Gebäude ist marode und kann nur in Teilen genutzt werden

Spandau ist, was die Plätze in den Einrichtungen angeht, unterversorgt. An der Planung für die Neubauten werden auch Jugendliche beteiligt.

Berlin. Die Situation in der Jugendfreizeiteinrichtung "Steig" in Spandau ist zurzeit alles andere als ideal. Seit einem Starkregen im vergangenen Jahr sind im Obergeschoss kaum noch Räume nutzbar. Flure standen damals unter Wasser, der Regen kam durch das undichte Dach in das Gebäude. "Das Gebäude ist von 1973", sagt Alexander Barunke, Leiter der Einrichtung im Ortsteil Heerstraße Nord. "Das Dach ist marode, sodass es immer wieder Wasserschäden gibt." Seit dem Vorfall 2017 sind Holzwerkstatt, Töpferei und Musikraum geschlossen, eine baldige Änderung ist nicht absehbar. "Die Baumaßnahmen sind bis heute nicht abgeschlossen", sagt Barunke. Nun nutze man jeden verbliebenen Zentimeter für die verschiedenen Projekte.

Täglich besuchen rund 80 bis 150 Kinder und Jugendliche die Einrichtung am Räcknitzer Steig, schätzt der Leiter. Der Bedarf ist hoch. Deshalb soll in den kommenden Jahren auch eine neue Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) entstehen, auf einem Parkplatz, der direkt an das derzeitige Gebäude grenzt. 5,2 Millionen Euro werden für den Neubau kalkuliert, der über den Baufonds des Förderprogramms "Soziale Stadt" finanziert werden soll. "In Staaken soll mit der neuen JFE die bau-substanziell marode und in Bezug auf Räume und Ausstattung nicht mehr zeitgemäße Einrichtung ersetzt werden", teilte das Bezirksamt auf Anfrage mit. Für Mai 2020 ist der Baustart geplant.

Staaken ist dabei nicht der Ortsteil, in dem eine neue Einrichtung vorgesehen ist. In der Wilhelmstadt wird bereits seit einiger Zeit am neuen "SportJugendClub Wildwuchs“ gebaut. Und auch in der Neustadt laufen derzeit die Planungen für einen Neubau, der ab März 2020 entstehen soll. Auch dieser wird über den Baufonds der Sozialen Stadt finanziert, rund 4,8 Millionen Euro werden investiert. Durch den Neubau sollen die Flächen für die Jugendarbeit erhöht werden, hieß es aus dem Bezirksamt. Außerdem soll "die neue große Einrichtung den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten zeitgemäßer Jugendarbeit bieten, die in den bisherigen kleinen, ebenfalls in die Jahre gekommenen Einrichtungen nicht gegeben waren."

Nicht mal halb so viele Plätze wie eigentlich gefordert

Die Erhöhung der Kapazität der JFE ist dabei ein entscheidender Faktor: Denn momentan ist Spandau mit Plätzen stark unterversorgt. Pro 100 Einwohner sollte es im Bezirk eigentlich 11,4 JFE-Plätze geben. Tatsächlich sind es in Spandau zurzeit 4,7, wie das Jugendamt kürzlich im Jugendhilfeausschuss informierte. Das heißt: Eigentlich müsste der Bezirk mehr als doppelt so viele Plätze in Jugendfreizeiteinrichtungen haben. Spandau belegt damit im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken den vorletzten Platz.

Und in den kommenden Jahren könnte die Unterversorgung in Spandau noch zunehmen, bedingt durch die vielen Wohnungsbauprojekte im Bezirk und den damit zu erwartenden Zuzug - auch von Kindern und Jugendlichen. "Das Hauptproblem, was wir haben, ist, dass wir alles in den Wohnungsbau setzen", sagte Jugendstadtrat Stephan Machulik (SPD) im Ausschuss. "Wir müssen auch bei privaten Investoren darauf drängen, dass wir Flächen für zusätzliche soziale Infrastruktur freilassen." Von Seiten des Jugendamts fordere man das immer ein. Entscheidend sei aber, dass der Bezirk notwendige Gelder zur Verfügung stelle.

Kinder und Jugendliche erstmals umfassend eingebunden

Wichtig ist am Ende natürlich auch, dass die neuen Einrichtungen von den Kindern und Jugendlichen angenommen werden. Um das zu gewährleisten, wurde bei der Planung für die beiden JFE in der Neustadt und in Staaken erstmals auf eine große Beteiligung der Zielgruppen gesetzt. So haben die Jugendlichen im Quartier Heerstraße-Nord verschiedene Modelle entwickelt und festgehalten, was ihnen besonders wichtig ist - etwa autonome Räume, Sportmöglichkeiten oder getrennte Rückzugsorte für Mädchen und Jungen. "Die Beteiligung der Jugendlichen wird im Bezirk sehr ernst genommen", sagte Cindy Becskei, die beim Verein Kompaxx die Beteiligungsprojekte koordiniert.

"Ich glaube, viele Erwachsene sehen dann, dass die Ideen der Jugendlichen gar nicht schlecht sind", so Becskei. "Sie finden oft schnellere und praktische Ansätze." Wie viel am Ende von den Ideen der Kinder tatsächlich umgesetzt werden kann, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Der Neubau an der Neustädter Triftstraße soll planmäßig bis zum September 2021 fertig sind. Das Gebäude am Räcknitzer Steig soll im November 2022 folgen.

