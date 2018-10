76-Jährige gründet Nachbarschaftsinitiative in Staaken

Berlin. Irgendwann hat es Hanne Kinkel gereicht. Die 76-Jährige wohnt im 17. Stock eines Hochhauses im Quartier Heerstraße-Nord. Nachbarn hat sie entsprechend viele. Nur, fand die Berlinerin, war davon im Alltag wenig zu spüren. Und so gründete sie vor rund einem Jahr mit vier weiteren Leuten eine Nachbarschaftsinitiative. "Der Gedanke war, dass Nachbarn sich helfen können, statt nur im Fahrstuhl Hallo zu sagen", sagt die Rentnerin. "Die Nachbarschaft sollte wieder menschlicher werden."

Dass Anonymität statt enge Nachbarschaft vorherrscht, ist längst nichts Ungewöhnliches. Wie eine Studie der Technischen Universität Darmstadt und der TAG Immobilien AG vor einiger Zeit ergab, kennt jeder zweite Mieter nicht mal den Bewohner nebenan. Hanne Kinkel aber hält den Kontakt für wichtig - gerade für ältere Menschen. Im Kiez Heerstraße-Nord fand sie schnell Mitstreiter. Inzwischen zählt ihre Initiative rund 25 Mitglieder, die meisten von ihnen sind Senioren. Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe und auch das mit dem Helfen klappt. Mal passt einer auf den Hund auf, mal fährt jemand einen anderen zu einem Termin. "Ich habe zum Beispiel kein Auto", erzählt Hanne Kinkel. Als einmal jemanden gesucht habe, der sie nach Teltow bringen könnte, hätten sich sofort Mitglieder der Gruppe bereit erklärt.

Initiative soll denen helfen, die wenig haben

Und auch bei anderen Sachen unterstützen sich die Nachbarn. Es gebe manche, die nur kleine Renten bekommen, die sich Ausflüge nicht leisten können und für die es schnell zum Problem wird, wenn in der Wohnung mal etwas kaputt geht. Die 76-Jährige hat deshalb bei den Gruppentreffen immer eine Spendenbox aufgestellt. "Da kann jeder das geben, was er hat", sagt sie. So könnten dann gemeinsame Bowling-Abende oder Exkursionen für die bezahlt werden, denen das Geld dafür fehlt. Und wenn in der Wohnung etwas Probleme bereitet, gebe es in der Gruppe Menschen, die von Handwerk oder Technik Ahnung haben.

Inzwischen ist die Rentnerin auch der Internet-Plattform nebenan.de beigetreten und hat dort eine Gruppe gegründet. "Jedem neuen Nachbarn schicke ich eine Nachricht und schreibe, was wir hier vorhaben", erzählt Hanne Kinkel. Und ihre Pläne gehen noch weiter: Zurzeit entwickelt sie ein Logo für die Nachbarschaftsinitiative. Ihr Ziel ist es, eine eigene Homepage zu erstellen und noch mehr Menschen für Ihre Gruppe zu begeistern. "Wichtig ist natürlich, dass das Vertrauen unter den Mitgliedern da ist", sagt sie. "Aber hier sind sogar schon Freundschaften entstanden. Ich möchte die Gruppe nicht mehr missen."

