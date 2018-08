Fenster stürzt auf Vize-Schulleiter von Spandauer Schule

Spandau. Die Pannen an Berliner Schulen gehen weiter. An der Spandauer Grundschule am Eichenwald ist am Donnerstag ein Fenster heruntergestürzt, dabei wurde der stellvertretende Schulleiter verletzt. Wie Peter Obst von der Schulaufsicht Spandau bestätigt, habe der Hausmeister das Fenster öffnen wollen, als es herunterfiel. Der verletzte Pädagoge habe ärztlich behandelt werden müssen, der Hausmeister sei mit dem Schrecken davongekommen, so Obst. Kinder waren nicht in der Nähe.

„Wir haben umgehend reagiert“, sagt Obst. Noch am Donnerstag habe sich ein Schlosser die Fenster angeschaut, am Freitag sollten Gutachter die Situation prüfen. Bis die Ursache geklärt ist, bleiben die Fenster geschlossen. Die waren zwar nicht während der Bauarbeiten in den Sommerferien ausgetauscht worden, aber im vergangenen Herbst. Das berichtet Matthias Unger, FDP-Fraktionschef in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und Vorsitzender des Förderkreises der Grundschule am Eichenwald. „Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, so Unger. „Damit wurde eine Grenze überschritten. Wir sagen, so geht es nicht weiter.“

Nicht der einzige Mangel in der Schule

Der Zustand an der Eichenwald-Grundschule hatte in den vergangenen Tagen bereits für Aufruhr gesorgt. Wie Thorsten Hartje, Vorsitzender des Bezirkselternausschusses berichtete, waren während der Sommerferien sämtliche Heizkörper ausgebaut worden, zudem fehlten Sonnenschutz und Fensterbänke.

Die BVV-Fraktionen von CDU und FDP haben für den 5. September eine gemeinsame Sitzung des Hochbau- und des Schulausschusses beantragt. „Die Kommunikation zwischen Hochbau und Schulamt scheint nicht richtig zu funktionieren“, so Unger. Man wolle niemanden an den Pranger stellen, aber „sachlich aufdecken“, woran es hakt. Und Unger kündigt bereits an: „Notfalls werde ich Akteneinsicht nehmen.“