An 20 Spandauer Schulen wird weiter gebaut

41 Baustellen gab es an Spandauer Schulen, mehr als in jedem anderen Bezirk (Symbolfoto)

So lief der erste Schultag in Berlin

So lief der erste Schultag in Berlin

Berlin. Es waren die Sommerferien der Baustellen: 41 gab es an Spandauer Schulen, mehr als in jedem anderen Bezirk. Es wurden Dächer und Sporthallen saniert, Heizkörper ausgetauscht oder Sanitäranlagen erneuert. Die Gesamtkosten dafür lagen bei mehr als sieben Millionen Euro. Zwar konnte am Montag überall mit dem Unterricht begonnen werden, fertig geworden ist jedoch längst nicht alles. „Nach den Sommerferien werden an 20 Schulen Baumaßnahmen weiter geführt bzw. zu Ende gebracht“, sagt der zuständige Bezirksstadtrat Andreas Otti (AfD).

Zu viele Vorhaben - zu wenige Bauunternehmen

Die Hauptgründe sind klar: Berlinweit wird gebaut, an Schulen oder Wohnhäusern, es gibt zu viele Vorhaben gegenüber zu wenigen Bauunternehmen. Es sei eine große Herausforderung gewesen, geeignete Firmen für die Schulbaustellen zu finden, sagt auch Otti. „Die Auftragsbücher der Unternehmen sind so voll, dass dem öffentlichen Dienst teilweise keine oder sehr überteuerte Angebote abgegeben werden.“

Hinzu komme, dass „die Termine für den Baubeginn oft nicht eingehalten werden, oder nur nach mehrmaligem Aufforderungen und Androhung von Schadensersatzansprüchen erfolgen“. Die Belastung der Bauleiter des Hochbauamtes, die unter anderem die kontinuierliche Baustellenbesetzung kontrollieren, sei entsprechend hoch.

Bauendreinigung konnte erst am letzten Ferienwochenende erfolgen

Weil Firmen zudem Auftrage für mehrere Schulen angenommen hatten, wurden diese nacheinander abgearbeitet. Die Baumaßnahmen zogen sich dadurch hin. Für die Endreinigung sei in einigen Fällen nur das letzte Wochenende vor Schulbeginn geblieben, erklärt Otti. Funktioniert hat die jedoch nicht immer. Bärbel Pobloth, Leiterin der Carlo-Schmid-Oberschule, berichtete etwa, dass es am ersten Tag in dem Gebäude noch dreckig gewesen sei. Es habe ausgesehen „wie bei Hempels unterm Sofa“.

Die Spandauer BVV-Fraktionen von CDU und FDP haben nun eine gemeinsame Sondersitzung der Ausschüsse für Hochbau und Schule beantragt, um mit Andreas Otti und Helmut Kleebank, Bezirksbürgermeister und Schulstadtrat (SPD), die Schulbauarbeiten zu besprechen. „Unser Eindruck ist, dass die Zusammenarbeit der beiden zuständigen Stadträte nur mangelhaft funktioniert“, erklärt Patrick Wolf, schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung.

Sondersitzung im Bezirk für den 5. September beantragt

Die Schulen bräuchten klare Ansprechpartner und eine verlässliche Planung, heißt es weiter. „Wenn eine halbe Stunde vor Schulbeginn erst die Bauabnahme durch das Bezirksamt eingeplant wird, läuft etwas gewaltig schief. So kann es nicht mehr weitergehen.“ Die Sondersitzung ist für den 5. September beantragt.

Schluss mit Bauen an Schulen ist übrigens längst nicht, auch unabhängig von den Sommerferien-Baustellen. Über das ganze Jahr müssten kleinere Maßnahmen an Schulen durchgeführt werden, so Otti. „Der über Jahre angestaute Zustand baufälliger Schulen geht nicht ohne Auswirkungen an den Lehrern, Eltern und Schülern vorüber.“

Mehr aus dem Bezirk Spandau:

Dreijähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt

BVG-Tochter zieht Mitarbeiter 500 Euro vom Lohn ab

Falkensee und Spandau wollen Pendlern helfen

Spandauer SPD fordert U-Bahn-Ausbau im Bezirk

Felgen vom Jaguar gestohlen - Polizei nimmt drei Diebe fest