BVG-Tochter zieht Mitarbeiter 500 Euro vom Lohn ab

Andreas Röming arbeitete lange für die BVG - über seine letzte Lohnabrechnung vor der Rente ärgerte er sich wohl am meisten.

Berlin. Stellen Sie sich vor, Sie haben mehr als 47 Jahre ihres Lebens in einem Unternehmen gearbeitet. Nun endlich ist die Zeit des Ruhestand gekommen. Doch zum Abschied vom Arbeitsleben gibt es nicht etwa eine Dankesprämie oder wenigstens einen großen Blumenstrauß, sondern einen Lohnabzug von 500 Euro.

Genau das ist gerade Andreas Röming geschehen. Der 63 Jahre alte Spandauer hat dabei nicht etwa für eine windige Hinterhof-Firma gearbeitet, sondern für den drittgrößten öffentlichen Arbeitgeber der Stadt, die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG, mehr als 14.000 Beschäftigte). Gut 40 Jahre lang hat Röming dabei Linienbusse durch den stetig anstrengender werdenden Berliner Straßenverkehr gesteuert, erst für die BVG, ab 2000 dann für die BT Berlin Transport GmbH (BT), die Fahrer-Tochter der BVG.

Seit 1. August ist er Rentner. Auf seiner letzten Lohn-Abrechnung musste Röming – trotz eines zuvor eingereichten Widerspruchs – indes lesen, dass der Arbeitgeber 500 Euro einbehalten hat. „Für andere mag das keine Rolle spielen. Für mich ist das aber viel Geld“, sagt er.

Lohnabzug wird offenen Forderungen begründet

Das BT-Mutterunternehmen, die landeseigenen Verkehrsbetriebe (Werbespruch: „Weil wir dich lieben“), begründen den vorläufigen Lohnabzug mit möglichen offenen Forderungen. „Das Geld wird nur so lange einbehalten, bis alle Ausrüstungsgegenstände (z. B. Geldwechsler und Handy) zurückgegeben werden und die Kasse endabgerechnet ist“, heißt es einer Antwort auf eine Nachfrage der Berliner Morgenpost.

Diese Verfahrensweise werde zudem nicht nur bei Mitarbeitern praktiziert, die in Rente gehen, sondern gelte für alle Beschäftigten, die das Unternehmen verlassen würden. Zur Rechtsgrundlage heißt es: Der Einbehalt sei bereits bei der Ausgabe der Ausrüstung den Mitarbeitern mitgeteilt worden, diese hätten das beim Empfang von Handy und Geldwechsler dann auch quittiert.

Röming ist hingegen noch immer fassungslos darüber, wie sein einstiger Arbeitgeber mit ihm zum Ende seines langen Arbeitslebens umgegangen ist. „Ich haben mehr als 47 Jahre lang keine unentschuldigte Fehlzeit gehabt, war immer da, wenn jemand gebraucht wurde, und auch meine Kasse hat immer gestimmt – und nun werde ich einfach unter Verdacht gestellt“, empört er sich. Am 31. Juli sei er ein letztes Mal unterwegs gewesen, mit einem Scania-Gelenkbus auf der Linie M45. „Am nächsten Tag, also am 1. August, habe ich selbstverständlich mein Diensthandy abgegeben und die Einnahmen abgerechnet.“

Dies scheint in der Vergangenheit wohl nicht immer so reibungslos gelaufen zu sein. Die Praxis des vorläufigen Lohneinbehalts gelte „seit jeher“, heißt es in der Stellungnahme der BT. „Wir achten jetzt allerdings aufgrund entsprechender Erfahrungen mehr auf eine ausgeglichene Kasse.“ Genauer wollte das Unternehmen da nicht werden.

Röming ärgert sich nicht nur über die Teilpfändung seines Lohns

Er ist auch über die Ungleichbehandlung innerhalb des Unternehmens sauer. Denn ein Abzug erfolge allein bei den Fahrern, die bei der BT angestellt sind, nicht jedoch bei den BVG-Beschäftigten. „Man fühlt sich da eindeutig ungerecht und zudem als Mitarbeiter zweiter Klasse behandelt“, sagt Röming.

Die BVG bestätigt diese „Differenzierung“. Die Begründung: „Die BVG haftet für die Kasse bei sich selbst. Für Differenzen bei den BT-Fahrern muss die BT einstehen.“ Was das genau heißt, versucht BVG-Sprecherin Petra Reetz so zu erklären: „Berlin Transport hat anders als die BVG keine eigenen Betriebshöfe, wo die Abrechnung der Tageseinnahmen erfolgt. Und wenn es dann Unstimmigkeiten beim Geld gibt, haftet die BT gegenüber der BVG dafür.“

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, deren Mitglied Röming ist, sieht die Praxis des Lohneinbehalts bei der BVG-Tochter Berlin Transport mit sehr kritischen Augen. „Mit so einer Praxis wird im Unternehmen eine Kultur des Misstrauens geschaffen, die auch rechtlich fragwürdig ist“, sagt der Berliner Verdi-Sprecher Andreas Splanemann. Gegenwärtig werde von Anwälten geprüft, ob es eine rechtliche Handhabe gibt, dagegen vorzugehen. Ein ähnliches Vorgehen sei ihm von anderen öffentlichen Arbeitgebern in der Stadt bisher nicht bekannt, so Splanemann.

Bereits seit Langem steht Verdi der in Berlin nicht nur von der BVG, sondern auch von der Charité, dem Vivantes-Konzern oder anderen landeseigenen Unternehmen praktizierten Auslagerung von Leistungen an schlechter zahlende Tochterunternehmen äußerst kritisch gegenüber. „Das sind eindeutig Mittel des Sozial- und Lohn-Dumpings“, so Splanemann.

Andreas Röming hat inzwischen die von Berlin Transport im Juli einbehaltenen 500 Euro ausbezahlt bekommen. Eine offizielle Verabschiedung habe es Ende vorigen Monats auch gegeben. „Da war der Schichtleiter dabei und einer vom Personalrat“, erinnert sich der langjährige Busfahrer. Einen großen Blumenstrauß habe er damals zwar nicht bekommen. „Aber immerhin eine Tafel Schokolade, eine BVG-Kaffeetasse und einen Werbe-Kugelschreiber der BT."

Mehr über die BVG:

Sprayer-Gang hat möglicherweise Unterstützer bei der BVG

Die BVG bittet wegen der Morgenpost jetzt um Entschuldigung