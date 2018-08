Spandau sucht Mieter für Läden in der Altstadt

Berlin. „Vesti bene“ ist ein Geschäft, wie es sich das Altstadtmanagement für die Spandauer Fußgängerzone wünscht: eine kleine Boutique mit eleganter Mode, keine Massenproduktion, keine Billigware. Und vor allem: Es füllt seit Ende Juni den leeren Laden, den eine andere Boutique bei ihrer Schließung hinterlassen hatte. Derzeit sind 15 Geschäfte in der Altstadt nicht vermietet, seit Januar sind noch einmal vier hinzugekommen.

Im Vergleich zu den Vorjahren spricht Andreas Wunderlich, Projektleiter des Altstadtmanagements, dennoch von einer positiven Tendenz. 2016 lag die Summe der Geschäfte, die im Laufe des Jahres leer standen, bei 26. Im Vorjahr waren es 22. Mit eingerechnet sind dabei Läden, die nur eine gewisse Zeit während des Jahres frei und zum Ende wieder vermietet waren.

Nicht noch ein Nagelstudio oder Dönerimbiss

Die Lücken zu füllen, damit statt „Zu vermieten“-Schilder bald wieder Waren die Schaufenster zieren, bleibt jedoch eine Herausforderung. Denn die Geschäfte sollen nicht an irgendwen vermietet werden. „Zielstellung ist, dass wir höherwertige Läden bekommen und nicht noch ein Nagelstudio oder einen Dönerimbiss“, erklärt Kristine Harrmann vom Altstadtmanagement.

Branchenmix ist das Stichwort, hieran gibt es schon seit Längerem Kritik. Als die Altstadt 2015 in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen wurde, fand eine Umfrage zum Thema Fußgängerzone statt. Im Ergebnis habe sich gezeigt, dass die Menschen sich „besondere Branchen, die man in den Spandau-Arcaden nicht findet“, wünschen, berichtet Wunderlich. Etwa Läden mit Handwerksarbeiten oder Accessoires, aber auch ein Sportfachgeschäft oder eine Weinbar wären denkbar.

Nur: Diese in die Altstadt zu holen, ist nicht leicht. Zwar gebe es viele Anfragen und eine Belegung aller Geschäfte wäre möglich – jedoch nur „auf niedrigem Niveau“, so Projektleiter Wunderlich. „Es gibt eine riesige Differenz zwischen den Vorstellungen von Vermietern und Nachfragern.“ In den Toplagen – besonders in der zentralen Carl-Schurz-Straße – hätten die Mieten „teilweise Kudamm-Niveau“. Hinzu kommen die kleinteiligen Strukturen der Altstadt. Größere Ladenflächen sind dort kaum zu finden.

Laut Online-Plattformen zahlen Mieter für freie Geschäfte in den besten Lagen derzeit rund 30 bis 40 Euro pro Quadratmeter, in Nebenstraßen sind es knapp 20 Euro. Ähnliches berichtet Hans Klimas, dessen Frau Anna Berkan Klimas die Boutique „Vesti bene“ eröffnet hat. Zwar haben sie ein passendes Geschäft gefunden, allerdings erst nach einjähriger Suche. Attraktiv von den Mieten seien viele Flächen nicht gewesen, erzählt Klimas. Insbesondere, wenn man die Kaufkraft in Spandau betrachtet, die eine andere sei als im Berliner Zentrum.

Immobilienfirma Engel & Völkers beurteilt die Fußgängerzone anders

„Man muss sagen, dass die Spandauer Altstadt zu den guten Lagen in Berlin gehört“, sagt Alexander Torwegge, Leiter des Einzelhandelsbereichs. Das Unternehmen vermietet seit Jahren Geschäfte im Spandauer Zentrum, auch aktuell sind mehrere Ladenflächen im Angebot. Die Preislage hänge damit zusammen, dass Geschäfte in der Altstadt in ein „Einzelhandelsviertel“ eingebunden wären, erklärt Torwegge.

Er sieht die Probleme vor allem im generellen strukturellen Wandel, wonach Händler zunehmend auf Onlineverkäufe statt Filialen setzen, und in den nahe gelegenen Spandau-Arcaden. Da es dort weit über hundert Shops gibt und auch in der Altstadt bereits Vieles vorhanden ist, sei es schwierig, entstehende Lücken zu schließen. „Viele Händler melden uns zurück, es gibt keinen Bedarf“, sagt Torwegge. Insbesondere bei Ketten von Kleidungsgeschäften sei das Interesse gering.

Nachfrage nach Cafés ist groß

In anderen Branchen sieht die Nachfrage-Entwicklung dagegen positiv aus. „Das Thema Gastronomie schießt hoch, wir haben viele Anfragen von Restaurants und Cafés“, sagt der Bereichsleiter. Klingt erst einmal gut. Nur ist die Umsetzung nicht ganz unproblematisch. Da die meisten Läden vorher nicht als Gastronomiebetriebe genutzt wurden, müssen sie aufwendig umgebaut werden. Das bedeutet hohe Kosten – entweder für Besitzer oder den Mieter.

Das Problem ist auch den Mitarbeitern des Altstadtmanagements bekannt. Die würden sich ebenfalls mehr Gastronomen wünschen, besonders am Markt, wo es zurzeit nur ein einziges Café gibt. Um die Bewerbung der Altstadt zu unterstützen, soll voraussichtlich Ende August eine neue Standortbroschüre erscheinen. Sie ist eine der zahlreichen Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und richtet sich gezielt an Vermieter und Mietinteressenten, erklärt Altstadtmanager Wunderlich. Die Broschüre soll unter anderem Marktdaten, aktuelle Standortentwicklungen und einen lokalen Gewerbemietspiegel enthalten.

In der Boutique „Vesti bene“ haben Betreiberin Anna Berkan Klimas und ihr Mann viele positive Reaktionen erlebt. „Viele kommen rein und sagen, so etwas haben wir lange nicht gehabt“, sagt Hans Klimas. Dennoch glaubt er, dass mehr möglich wäre – um nicht nur die guten Rückmeldungen zu bekommen, sondern auch den Umsatz zu steigern. Sein Vorschlag: Konzertgänger, die eigentlich in die Zitadelle wollen, durch Aktionen in die Altstadt locken. „Die Menschen sind dann sowieso auf dem Weg nach Spandau“, so Klimas. „Man muss ihnen nur klarmachen, dass sie zwei Stunden früher kommen müssen.“