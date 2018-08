Wilhelmstadtfest kann nun doch stattfinden

Berlin. Das Wilhelmstadtfest in Spandau hat inzwischen schon Tradition: Seit mehreren Jahren organisiert das Team der Bar Plan B das Event, zahlreiche Bewohner, Betriebe und Vereine beteiligen sich daran. Am Sonntag soll das Fest erneut steigen, doch Gewissheit darüber gab es lange nicht: Erst am Dienstag gab es die mündliche Zusage für eine Genehmigung aus dem Spandauer Bezirksamt. Zuvor war das Fest auf Initiative des Kulturstadtrats Gerhard Hanke (CDU) Thema auf einer Sitzung des Kollegialgremiums.

„Die Diskussion ging vor allem um die Lautstärke“, Daniel Scheytt, Referent von Bezirksstadtrat Hanke. „Die ist der entscheidende Punkt und zieht alles andere mit sich.“ Nun sei beschlossen worden, dass bis 22 Uhr das normale Programm stattfinden kann. Danach müsste die Lautstärke reduziert werden.

Das Team der Organisatoren ist derweil verärgert und genervt von den hohen Hürden und der langen Planungsunsicherheit - obwohl die Gespräche mit dem Bezirksamt bereits seit Januar laufen würden, wie Lucie Friede vom Plan B berichtet. „Das war äußerst anstrengend. Feste in dieser Form zu organisieren, wird immer schwieriger“, sagt sie.

Konzept für Wilhelmstadtfest wurde auf den Kopf gestellt

Konkretes Problem seien zwei unmittelbare Nachbarn gewesen, denen das Fest missfalle. „Die haben sich so auf die Hinterfüße gestellt, dass es keine Genehmigung vom Bezirk gab“, erzählt Friede. „Vor einer Woche hieß es dann, die Bühne ist nicht machbar.“ Daraufhin wurde das Konzept auf den Kopf gestellt: Auf der Bühne soll Unplugged-Musik gespielt werden, auch der Standort wurde verändert. Das Organisationsteam sammelte Unterschriften von unmittelbaren Nachbarn, die ihr Einverständnis zu dem Fest gaben.

Doch laut Friede war das immer noch nicht genug. Denn einige der gesammelten Unterschriften würden nicht mit den Namen übereinstimmen, die laut Einwohnermeldeamt an den betroffenen Adressen wohnen. „Das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, jetzt gehen wir an die Öffentlichkeit, das kann es nicht sein.“

Auf Facebook veröffentlichte Cornelia Ort vom Plan B einen Hilferuf, der dutzendfach geteilt wurde. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner reagierte und forderte den Bezirk in einer Pressemitteilung auf, die „bürokratischen Hürden“ zu beseitigen.

Abschließende Vorbereitungen für das Fest laufen

Nun scheint alles gut zu werden für das Wilhelmstadtfest. Die letzten Vorbereitungen laufen nun, damit am Sonntag pünktlich um 11 Uhr das Programm starten kann. Trotzdem wünscht sich Friede, dass sich mit Blick auf mögliche weitere Feste, ihnen künftig weniger Steine in den Weg gelegt werden. „Das muss anders geregelt werden. Es kann nicht sein, dass wir jedes Mal so ein Theater haben“, sagt sie. „Wir finden das Fest wichtig, aber jedes Jahr wollen wir uns so einen Stress nicht antun.“

