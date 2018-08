Junge Europäer säubern in Spandau Kriegsgräber

Spandau. Olha Vitenko kniet auf der Erde, ihre Hände stecken in großen Arbeitshandschuhen. Vorsichtig hebt sie den Grabstein an und schrubbt konzentriert mit einer Bürste über die Kanten und die Schrift. Die 16-jährige Ukrainerin ist an diesem Tag nicht alleine auf einem Feld des Spandauer Friedhofs In den Kisseln. Hier, wo Grabsteine an Opfer des Ersten Weltkriegs erinnern, sind insgesamt 30 junge Europäer im Einsatz. Sie harken den Weg, zupfen Unkraut, säubern die Steine. Für rund zwei Wochen sind die Menschen aus elf Ländern, darunter neben der Ukraine auch Russland, Großbritannien oder Italien, in der Hauptstadt zu Gast.

Dabei besuchen sie Museen und Sehenswürdigkeiten, aber verbringen eben auch Zeit auf dem Friedhof. Das Ganze ist ein Projekt des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Europaweit finden solche Camps statt, bei denen sich Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern im Alter von 16 bis 25 Jahren begegnen und sich mit Kriegen des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen sollen.

„Berlin ist eines unserer Traditionscamps“, sagt Christian Schuth, der die Reise dieses Mal leitet. Jedes Jahr kommen Jugendliche her, lernen die Stadt und ihre Geschichte kennen und pflegen Grabstätten. „Arbeit für den Frieden – Versöhnung über den Gräbern“ lautet das Motto. Auch wenn Schuth betont, dass die Grabstätten der Kriegsopfer in Deutschland in einem ordentlichen Zustand seien. „Es ist mehr symbolische Arbeit“, sagt er. Biografien von Gefallenen kennenlernen und sehen, wie viel Leid Gewalt und Krieg hinterlassen können, das ist der Sinn der Arbeit.

Persönlicher Bezug zu Kriegsopfern

Tatsächlich ist bei den Teilnehmern auf dem Friedhof kein Murren, keine Genervtheit zu spüren. Alle packen mit an, trotz 30 Grad an diesem Tag – und in der vergangenen Woche noch höheren Temperaturen. „Wir haben Schatten hier“, sagt Olha Vitenko nur mit einem Schulterzucken. Die jüngste Teilnehmerin des Camps hat durch ihre Familie eine besondere Beziehung zur Geschichte, ihre Urgroßväter seien im Krieg gewesen.

Und auch die aktuelle Situation in ihrer Heimat spielt eine Rolle. Zwar lebe sie im Westen des Landes und damit weit weg von den Konflikten in der Ostukraine. „Aber es sind auch schon Menschen aus meiner Stadt dort hingegangen, um zu kämpfen“, sagt die 16-Jährige. „Das Schlimmste ist, dass du Angst hat, dass der Konflikt in deine Stadt kommt.“

Die Gruppe, die engagiert putzt, zieht dabei auch Aufmerksamkeit auf sich. Immer wieder bleiben Menschen stehen, beobachten die Jugendlichen, fragen, was sie dort machen. Und erklären, wie gut sie das Projekt finden. Am eindrucksvollsten ist Camp-Leiter Schuth die Begegnung mit einer älteren Frau in Erinnerung geblieben. „Sie hat erzählt, dass ihr Onkel im Krieg in Rumänien gefallen ist“, berichtet Schuth. Als sie dann hörte, dass auch rumänische Teilnehmer auf dem Spandauer Friedhof Gräber pflegen, sei sie sehr gerührt gewesen.