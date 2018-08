Verbot der Neonazi-Demo in Spandau gefordert

Im August 2017 erinnerten Rechtsradikale an den 30. Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß in Spandau (Archiv)

Neonazis wollen in Spandau zum Gedenken an Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß marschieren. Mehrere Gegen-Demos wollen das verhindern.

Berlin. Nach dem CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner hat auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes ein Verbot der geplanten Neonazi-Demonstration in Berlin-Spandau gefordert. „Ein Verbot der offenen Verherrlichung des Nationalsozialismus würde den braunen Spuk am kommenden Wochenende beenden“, teilte der Verein am Dienstag mit. Neonazis haben mindestens eine Demonstration für den 18. August zum Gedenken an Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß angekündigt.

Der Berliner Senat hatte im vergangenen Jahr keine Möglichkeit gesehen, die Veranstaltung zu verbieten. Anlässlich des 30. Todestages wollten dann Hunderte Neonazis durch Spandau ziehen, sie wurden jedoch von zahlreichen Gegendemonstranten gestoppt.

Mehrere Gegendemonstrationen geplant

Auch in diesem Jahr sind mehrere Gegendemonstrationen geplant, darunter eine große Veranstaltung eines Bündnisses von Parteien und vielen Initiativen. Der Polizei soll inzwischen eine zweite Anmeldung der rechtsextremistischen Szene in der Berliner Innenstadt vorliegen. Genaueres dazu teilte die Behörde aber noch nicht mit.

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes forderte: „Die Routen der Neonazis müssen frühzeitig veröffentlicht werden, um demokratischen Protest wo auch immer in Berlin zu ermöglichen. Wir möchten die Neonazis weder in Spandau am Ort des ehemaligen Kriegsverbrecher-Gefängnisses noch an der britischen Botschaft in Mitte sehen.“

Verbot der Rudolf-Heß-Märsche gefordert

Der Spandauer CDU-Politiker Wegner hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) gebeten, ein dauerhaftes Verbot von Rudolf-Heß-Märschen durchzusetzen. Geisel hatte dem Sender RBB vor einem Jahr gesagt: „Ein Verbot wäre mir sehr sympathisch gewesen, wir haben das sehr sorgfältig geprüft und festgestellt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung leider auch für Arschlöcher gilt.“ Bisher ist nicht bekannt, dass sich an dieser Einschätzung inzwischen etwas geändert haben könnte.

Heß war bis zu seinem Tode 1987 im Kriegsverbrechergefängnis der Alliierten in Berlin-Spandau inhaftiert. Am 17. August 1987 tötete er sich im Alter von 93 Jahren selbst. Das Gefängnis wurde danach abgerissen. Rund um den 17. August gab es immer wieder Aufmärsche von Neonazis. Zum Teil wurden sie verboten.

