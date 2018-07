Letztes Sommerbad der Stadt öffnet und schließt bald wieder

Spandau. Lange mussten die Staakener warten, jetzt ist es soweit: Zum Start in die Ferien öffnet das Freibad in dem Spandauer Ortsteil – als letztes in Berlin. Es bleibt ein kurzes Vergnügen. Denn mit dem Ende der schulfreien Zeit am 19. August soll dann auch schon wieder Schluss sein mit dem Baden.

Wie schon 2017 beschränken die Berliner Bäder-Betriebe die Öffnungszeiten im Sommerbad Staaken-West auf sechseinhalb Wochen. Begründung: zu hohe Betriebskosten im Verhältnis zu wenigen Gästen. „Das Sommerbad Staaken-West ist das am schwächsten besuchte Freibad Berlins“, erklärt ein Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe (BBB). 2017 seien gerade einmal knapp 7500 Gäste gekommen.

Dennoch sind Anwohner, aber auch Politiker über die Regelung verärgert. Sie sehen in der beschränkten Öffnung den Grund für die wenigen Besucher. „Nur eine Öffnungszeit, die auch das Frühjahr und den Spätsommer einschließt, führt zu einer Akzeptanz bei den Familien und akzeptablen Nutzungszahlen“, sagt Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD). „Die Öffnung allein in den Sommerferien ist absolut unzureichend.“

In der Bezirksverordnetenversammlung und im Bezirksamt war das Staakener Freibad, das 2015 sogar von der Schließung bedroht war, zuletzt häufiger Thema. Man habe mehrfach interveniert, um eine längere Öffnung zu erreichen, so Kleebank. Jetzt soll unter anderem geprüft werden, ob eine Traglufthalle über dem Schwimmbecken längere Öffnungszeiten ermöglichen kann.

Auch der Staakener CDU-Abgeordnete Heiko Melzer schimpft über die kurze Öffnung des Freibads. „Ich bin mir sicher, dass in den vergangenen Wochen mit sehr gutem Wetter das Bad regen Zulauf gehabt hätte“, schreibt er in einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Bäder-Betriebe. Außerdem fordert er, auch Vereine als Betreiber in Betracht zu ziehen, um das Schwimmen außerhalb der Ferienzeit zu ermöglichen.

