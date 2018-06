Bauarbeiter arbeiten an der Anbindung an den Havelradweg in Richtung Gatow

Die Bauarbeiten hätten für Anwohner in Gatow eine kilometerlange Umleitung bedeutet. Nun wurden sie erst einmal abgesagt.

Spandau Ausbau des Havelradwegs in Gatow wird kurzfristig gestoppt

Berlin. Eigentlich sollten sie am 5. Juli losgehen: die Bauarbeiten am Havelradweg in Gatow. Bis Dezember sollte der Ausbau dauern, ein Teil der Gatower Straße währenddessen nur einspurig in Richtung Kladow befahrbar sein. Doch nun hat Baustadtrat Frank Bewig (CDU) die Maßnahme kurzfristig gestoppt. Als Grund nennt er, dass noch immer keine verkehrsrechtliche Anordnung der Berliner Verkehrslenkung vorliege. Die sei aber zwingend notwendig, damit die Baufirma ihre Arbeiten beginnen kann. „Es blieb nur, zu sagen: Jetzt reicht’s“, sagt Bewig.

Der geplante Ausbau hatte nach der Ankündigung in der vergangenen Woche für großen Aufruhr im Spandauer Süden gesorgt. Schon jetzt stehen Autofahrer, die morgens aus Kladow und Gatow in die Innenstadt wollen, häufig im Stau. Mit der geplanten Einbahnstraßenregelung, die laut Bewig vom bezirklichen Straßenamt, der Verkehrslenkung und der BVG zusammen erarbeitet worden war, wäre der gesamte Verkehr in Richtung Zentrum über die Potsdamer Chaussee geführt worden. Für manche Anwohner hätte das eine Umleitung von 14 Kilometern bedeutet.

„Bis gestern war klar, dass die Baustelle so kommt“, sagt der Baustadtrat. Doch dann sei die geplante Einbahnstraßenregelung plötzlich von der Verkehrslenkung in Frage gestellt worden. Bewig zog daraufhin am Donnerstag die Reißleine. Eine Stellungnahme der Verkehrslenkung zu der Situation liegt noch nicht vor.

SPD übt Kritik am Spandauer Baustadtrat Bewig

Zumindest die Staus sind damit erstmal vom Tisch. Einen neuen Plan, wie es nun mit dem Ausbau des Havelradwegs weitergeht, gebe es zurzeit noch nicht, so Bewig. „Ich sehe nicht, dass die Baustelle kurzfristig doch kommt.“ Auf einer geplanten Anwohnerversammlung in Gatow zu dem Thema, will er aber dennoch erscheinen, um mit den Betroffenen über die Baustelle zu diskutieren.

Von der SPD kommt derweil deutliche Kritik am Spandauer Baustadtrat. „Die Leute haben Angst, dass sie nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommen und die Kinder nicht mehr zur Schule und dann wird alles wieder abgesagt“, sagt Ulrike Sommer, stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende in Spandau und Vorsitzende der SPD Gatow und Kladow. „Frank Bewig hat kalte Füße bekommen statt eine vernünftige Baustellenlösung zu entwickeln.“

Bewig betont, er könne den Unmut der Anwohner aus dem Spandauer Süden sehr gut nachvollziehen. Er hat angekündigt, mit der Berliner Verkehrsleitung in nächster Zeit Gespräche dazu führen, wie Baumaßnahmen künftig organisiert und Betroffene früher informiert werden können.

Mehr zum Thema:

Kilometerlange Umleitung im Spandauer Süden

Brandenburg will Radwegnetz weiter ausbauen

Mobilitätsgesetz: Was sich wo auf Berlins Straßen ändert

Auto bleibt für die Deutschen Verkehrsmittel Nummer eins