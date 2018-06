Nach Raubmord an Wirt: Paar hat sich gemeldet

Berlin. Nachdem die 7. Mordkommission am Mittwoch einen erneuten Zeugenaufruf bei dem Raubmord an Gastwirt Dragisa Katanic gestaretet hat, hat sich nun das gesuchte Paar gemeldet, das bis zum Eintreffen von uniformierten Polizisten am Tatort war.

Am Samstag, den 26. Mai gegen 23:35 Uhr ist der 63 Jahre alte Gastwirt ermordet und unweit seines Wohnhauses im Hauskavelweg 3B im Falkenhagener Feld auf dem Gehweg aufgefunden worden. Dem Opfer wurde bei der Tat seine ca. 25 mal 15 Zentimeter große, schwarze Handgelenkstasche geraubt.

Insgesamt gehen die Ermittler nach dem Raubmord jetzt 21 Hinweisen nach. Sie bitten weiterhin um Mithilfe und fragen:

· Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. zum 27. Mai 2018, an oder in der Nähe des Tatortes am Hauskavelweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Insbesondere wird nach einem dunklen Fahrzeug Renault-Espace III, Baujahr 1996 bis 2002 gesucht. Die Insassen könnten wichtige Zeugen sein.

· Wer kennt Personen, die seit dem 26. Mai im Besitz einer solchen Handgelenkstasche sind oder waren?

· Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911777 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Foto: Berliner Polizei

( BM/jhe )