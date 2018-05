Berlin-Spandau Lampenfabrik Ledvance soll in Berlin erhalten bleiben

Die Berliner Lampenfabrik Ledvance in Spandau soll erhalten bleiben. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall am Montagmorgen mit. Das Werk solle mit rund 120 Beschäftigten weiterbestehen. Gleichzeitig sollen aber 80 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Bislang sind rund 200 Menschen in dem Werk beschäftigt.

"Die etwa 80 Beschäftigten, die das Unternehmen bis zum Ende des Jahres verlassen sollen, können entweder für ein Jahr in eine Transfergesellschaft wechseln oder eine Abfindung erhalten. Ist dies fristgemäß passiert, gibt der Arbeitgeber den verbleibenden rund 120 Ledvance-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern die Zusicherung, bis 2020 am Standort Berlin weiter zu produzieren", heißt es von der Gewerkschaft.

Es sollten auch zwei neue Produkte mit LED-Technik eingeführt werden. Nach der Ankündigung von Ledvance Ende 2017, Berlin als Standort schließen zu wollen, hatten Belegschaft, Betriebsräte und IG Metall protestiert, wie es von der Gewerkschaft heißt.

