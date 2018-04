Gutachter soll Brand in Spandauer Feuerwache untersuchen

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr hat es nach Informationen der Berliner Morgenpost in einem neuen Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (LHF) der Berliner Feuerwehr gebrannt.

Nach dem Brand eines Feuerwehr-Fahrzeuges in der Feuerwache Spandau-Nord am Dienstag soll ein externer Gutachter die genaue Brandursache ermitteln. Das sagte eine Feuerwehr-Sprecher der Berliner Morgenpost am Donnerstag auf Nachfrage.

Ein Brand hatte am Dienstag ein Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (LHF) in der Wache an der Triftstraße beschädigt. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Die Flammen hatten sich im Führerhaus des Fahrzeugs entzündet. Auch die Drehleiter wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Wagen stand in der Fahrzeughalle, die ebenfalls Schäden davontrug.

Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Angaben vor. Bei dem LHF handelte es sich um ein neues Fahrzeug. Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist wird ein technischer Defekt am Fahrzeug mittlerweile fast ausgeschlossen. Es mehren sich die Indizien, dass der Brand durch ein externes Gerät ausgelöst worden ist.

Die Feststellung der Ursache hat höchste Priorität. Denn es gibt mehrere typgleiche Fahrzeuge mit identischer Ausstattung. Ist die Brandursache nicht geklärt, besteht auch bei diesen Fahrzeugen Brandgefahr.