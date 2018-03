Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank möchte Vorgesetzter seiner Stadträte werden und so die Arbeit der Bezirke transparenter machen.

Verwaltungsreform Bürgermeister Kleebank will als Chef in Ämtern durchgreifen

Berlin. In knapp sechseinhalb Jahren im Rathaus hat Helmut Kleebank viele Male erlebt, wo es bei der Arbeit der Bezirksämter selbst und in den Beziehungen zu den Senatsverwaltungen hakt. Jetzt spürt der Bürgermeister von Spandau endlich das politische Klima in Berlin, um mit konkreten Vorschlägen eine Reform im Verhältnis von Land und Bezirken voranzubringen.

Mit Allgemeinplätzen wie "bessere Aufgabenverteilung" oder dem Ruf nach längst vorhandenen "Eingriffsrechten" des Senats will sich der Sozialdemokrat nicht begnügen. Solcher Durchgriff der Landesebene funktioniere praktisch nicht. "Soll der Senat etwa kaputte Schulen übernehmen oder das Standesamt Pankow?". Da denkt er lieber über neue Strukturen nach. "Ich sehe im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün den Auftrag für mich, konkrete Verbesserungen vorzuschlagen", sagte der frühere Schulleiter. Kleebank konzentriert sich auf sein eigenes Feld und wirbt dafür das Handeln des Bezirksamtes einheitlicher und transparenter zu machen.

Bis zu fünf Parteien sitzen in einem Bezirksamt

Um Kapazitäten auf der Leitungsebene frei zu schaufeln spricht er sich für einen zusätzlichen Stadtratsposten oder einen Verwaltungsdirektor aus, möchte ein politisches Bezirksamt und für die Weisungsbefugnis des Bürgermeisters. Stadträte hätten "keinen Vorgesetzten", das könne so nicht bleiben. Dann passieren solche Dinge: Als die Bürgermeister überein kamen, dem überlasteten Standesamt Pankow Mitarbeiter auszuleihen, scheiterte das an den Stadträten, die sich auf Notlagen in ihren Ämtern beriefen und es verweigerten, Personal abzustellen. Anordnen kann das kein Bürgermeister.

Einheitliches Handeln wird auch erschwert, weil bisher alle Parteien, die rund 15 Prozent oder mehr der Stimmen bekommen haben, ein Bezirksamtsmitglied stellen. In Pankow sitzen deshalb inzwischen fünf Parteien in dem fünfköpfigen Gremium. "Bei fünf Parteien werden Entscheidungen im Bezirksamt zufällig", hat Kleebank beobachtet, "es wird unklar, wer welchen Deal gemacht hat."

Kleebank möchte dagegen eine echte Koalitionsregierung auch im Bezirk, die in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von einer echte Opposition ordentlich kontrolliert wird. Dafür möchte er die Informationsrechte der BVV und die Ausstattung der Fraktionen verbessern. Ein politisches Bezirksamt biete zwar keine Garantie für gemeinsames Handeln, aber es gebe "mehr Kontrolle und Transparenz".

Festlegen will Kleebank auch die Aufgabenverteilung in den Bezirksämtern. Bisher gibt das Gesetz nur die Ämterstruktur vor. Wie die Politiker die Fachämter den Stadträten zuordnen, steht ihnen völlig frei. So hat Spandau einen Stadtrat für Bauen, Planen und Gesundheit. Charlottenburg-Wilmersdorf kombiniert Soziales und Gesundheit, Pankow Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit. "Die freie Verteilung führt ins völlige Chaos", sagt Kleebank. Die Bezirke sollten Bürgern und Unternehmen Orientierung geben. Das finde im Moment nicht statt.

Steuern möchte Kleebank die Verwaltung vor allem über Zielvereinbarungen zwischen Senat und Bezirken. Beteiligungsvorgänge oder Zuarbeiten müssten in einer festen Frist erfolgen. Daran müssten sich auch dien Senatsressorts halten. Er versteht nicht, warum bei den Absprachen über den Wohnungsbau eine so entscheidende Behörde wie das Senatsressort für Verkehr und Umwelt außen vor bleibt.

Kleebank will durchschnittliche Bearbeitungszeit festlegen

Den Dienst für die Bürger möchte der Spandauer an ein Serviceversprechen koppeln. Bisher sei nirgendwo festgelegt, ob es drei Tage oder drei Monate dauern dürfe, einen Wohngeldantrag zu bescheiden. "Ab wann dürfen wir uns aufregen"?, fragt Kleebank. Im Rat der Bürgermeister hat er gerade den Antrag gestellt, eine anzustrebende durchschnittliche Bearbeitungszeit festzulegen. Dazu gehörten klare Kennzahlen, wie viel Stück einer bestimmten Dienstleistung jede Vollzeitkraft zu erbringen hat. "Nur so kann ich doch bewerten, woher dass Chaos kommt", findet der ehemalige Mathe- und Physik-Lehrer. Natürlich soll das verbunden werden mit mehr Internet-Angeboten für die Bürger.

Der Bürgermeister wirbt auch für ein höheres Gehaltsniveau im öffentlichen Dienst Berlins. Außerdem sollten gleiche Berufsgruppen in Bezirken und in Senatsverwaltungen gleich bewertet und bezahlt werden. Der SPD-Politiker hofft, anders als mit früheren Versuchen und Beiträgen von Arbeitsgruppen mit seinen Vorschlägen diesmal durchzudringen. Bis Anfang 2019, sagt Kleebank, müsse sich Berlins Politik auf eine Richtung für die Reform der Verwaltung festlegen, damit sich zur nächsten Wahlperiode etwas verbessern könne. "Ich habe großes Interesse daran, dass sich schnell etwas bewegt", sagte Kleebank.

Mehr zum Thema:

Wo in Spandau die Kriminalität zunimmt

Gefährlicher Havel-Ufer-Weg in Kladow sorgt für Streit

Nach Feuer in Flüchtlingsheim - Kind außer Lebensgefahr

Hubschrauber der GSG 9 wird in Spandau stationiert