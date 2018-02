Hubschrauber der GSG 9 wird in Spandau stationiert

Berlin. Die Spezialeinheit der Bundespolizei (GSG9) wird künftig einen Hubschrauber in der Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau stationieren. Das bestätigte das Bundesinnenministerium dem Spandauer Bundestagsabgeordneten Swen Schulz (SPD).

"Bei aller Unterstützung der Planungen der Bundespolizei in Spandau ist meiner Meinung nach die Frage zu klären, ob nun gerade die GSG 9 mitten im innerstädtischen Wohnbereich gut angesiedelt ist", so Schulz in einer Pressemitteilung.