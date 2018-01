Kinder an Spandauer Grundschule müssen seit Wochen frieren

An der Grundschule am Ritterfeld in Kladow läuft seit Wochen die Heizung nicht richtig. Die Eltern schrieben einen Brandbrief.

Berlin. Mit einem offenen Brief an den Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) haben Eltern ihrem Frust über die Zustände an der Grundschule am Ritterfeld in Kladow Luft gemacht. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, laufe seit Wochen die Heizung nicht richtig. Die Schülerinnen und Schüler müssten in Jacken bei Zimmertemperaturen zwischen 9 und 13 Grad lernen. Immer wieder sei der Unterricht ausgefallen, hieß es weiter.

Damit nicht genug: Auch in der Turnhalle sei die Heizung ausgefallen, klagen die Elternvertreter. Diese war erst im Oktober bei einem Brand beschädigt worden, aber der Schule bereits wieder als gereinigt übergeben worden. Dennoch hätten etliche Grundschüler nach den ersten Sportstunden noch Ruß an Händen und Füßen. Zudem sei die Atemluft in der Turnhalle mit Dieselabgasen der Behelfsheizung belastet.

Auch an anderer Schule im Bezirk gibt es Probleme mit der Heizung

"Es ist Aufgabe des gesamten Bezirksamtes den betroffenen Schulen schnell und unkompliziert zu helfen", erklärte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Patrick Wolf, am Mittwoch. "Wir erwarten, dass Gesprächsersuchen von Eltern und Schulleitungen ernst- und wahrgenommen werden und nicht erst ein Brandbrief zu einer Dialogbereitschaft des Bezirksamtes führt", so Wolf weiter.

Die Grundschule am Ritterfeld ist indes nicht die einzige Schule im Bezirk mit bibbernden Schülern. Probleme mit der Heizung gebe es auch an der Carlo-Schmid-Oberschule, hieß es.

