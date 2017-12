Wie eine Spandauerin gegen den Müll kämpft

Jenny Weidt befreit das Lindenufer in Spandau von Unrat. Freiwillig. Sie versucht, so nachhaltig wie möglich zu leben.

Es weht ein frischer Wind an der Spandauer Havel. Am Lindenufer, unweit der Altstadt, läuft Jenny Weidt. Ausgerüstet mit Mülltüte und Holzgrillzange. Immer wieder bückt sich die 30-Jährige: Mit der Zange hebt sie leere Plastik-Kaffeebecher auf, die auf dem Rasen liegen, Taschentuchpackungen, Dönerpapier. Drei Schiffer auf einem Havelfrachter schauen der jungen Frau im roten Parka ungläubig hinterher. Weidt macht das freiwillig. Sagt, sie kann nicht anders. Am Ende der Tour presst sie, was sie gesammelt hat, in einen viel zu kleinen Mülleimer der BSR. Begleitet man sie, erschreckt es einen, wie viel Müll die Menschen hier am Ufer liegengelassen und wie sehr man sich selbst an diesen Anblick gewöhnt hat.

Jenny Weidt lebt seit zwei Jahren in Spandau, aufgewachsen ist sie in Treptow-Köpenick. Auf der anderen Seite Berlins, im Osten. Seit etwa einem Jahr säubert sie bei ihren Spaziergängen an der Havel das Lindenufer. Erst hat sie nur nebenher das Gröbste beseitigt, mit der Zeit aber wurde das Aufräumen zur Aufgabe. Selbst im Strandurlaub mit ihrem Freund kann sie nicht anders, liest Müll aus dem Sand auf. "Ich glaube, dass sich das Klima wandelt und die Erde zunehmend verschmutzt ist, und mir tut es gut, da selbst aktiv zu werden", erzählt sie bei einer Mittagspause in ihrem Lieblingsburgerladen in Spandau. Die Verkäufern kennt sie schon, ihren vegetarischen Halloumi-Burger bekommt Weidt unverpackt. Weniger Müll.

Weidt bekehrt nicht, sie führt keine Protestmärsche an

Sie eine Umweltaktivistin zu nennen, das liegt nahe: Weidt versucht sich vegan zu ernähren, auf Plastik zu verzichten, arbeitet als Filmemacherin für Unternehmen und Initiativen, die auf nachhaltiges, grünes Wirtschaften ausgerichtet sind. Allein, sie "Aktivistin" zu nennen, trifft es nur teilweise. Weidt bekehrt nicht, sie führt keine Protestmärsche an. "Ich will nicht, dass Menschen unangenehm berührt sind, wenn sie mit mir unterwegs sind und Plastemüll verursachen", sagt sie. Die studierte Medienmanagerin sammelt Müll, um nicht Teil derer zu sein, die achtlos den Planeten herunterwirtschaften. Wo andere reden, mahnen, da handelt sie. Im Kleinen. Den meisten Menschen sei bewusst, dass sie unnötig Müll verursachen, aber sie würden nichts dagegen tun, sagt Weidt: "Das Problem an Naturschutz ist ja, dass es einem immer so anstrengend vorkommt." Weiß sie selbst am Besten: Sie hat sich Tastatur und Maus für den Computer aus Bambus gekauft, um Plastik zu sparen. Die Tastatur hake leider ziemlich, lacht sie. Warum aber nimmt sie das in Kauf?

Die 30-Jährige wurde in Ost-Berlin geboren. Wegen der günstigen Miete ist sie nach dem Studium mit ihrem Freund nach Spandau gezogen. Als Kind hat sie Platten gehört von DDR-Liedermachern wie Reinhard Lakomy. Mimmelitt das Stadtkaninchen, von 1984, eines ihrer frühen Lieblingsalben. In dem Kinder-Hörspiel rettet Kaninchen Mimmelitt einen alten, rostigen Wetterhahn. Nebenher lässt Lakomy sein Kaninchen über Auto-Abgase schimpfen. Sein Motorrad nämlich, das fahre mit Ideenkraftstoff: "Was aus dem Auspuff kommt das kann man auswendig lernen und außerdem bleiben die Bäume grün", erklärt Mimmelitt den jungen Hörern. Auch zwischen den Zeilen schwingt immer mit: der Mensch ist es, der sich mit seinen Maschinen die Natur aneignet. Dazu hatte Weidt Eltern, denen es wichtig war, sorgsam mit Müll umzugehen: Das prägt, sagt sie. So ist der 2013 gestorbene Liedermacher Lakomy ein wenig mitverantwortlich, lacht sie, dass sie heute versucht, Spandau ein bisschen sauberer zu machen.

Seit diesem Jahr verzichtet sie komplett aufs Fliegen

Spaziert man mit ihr am Lindenufer entlang, erzählt sie, wie sie dabei ist, sich mit ihrem Projekt "filmgrün" als nachhaltige Filmemacherin zu etablieren. Dabei sei sie schleichend dazu gekommen, auch selbst immer nachhaltiger leben zu wollen. Seit diesem Jahr verzichtet Weidt beispielsweise komplett aufs Fliegen. Hart für sie, sie liebt Reisen, andere Kontinente. Sogar das Geburtstagsgeschenk ihrer Mutter hat sie ausgeschlagen: eine Flugreise nach Turku in Finnland. Dort war sie im Auslandssemester. "Meine Mama fand das schade, aber sie weiß, dass ich bei dem Thema konsequent bin."

Konsequent sein. Ganz leicht scheint das nicht, in einer globalisierten Welt, in der eine vermeintlich gute Tat in einem Kontinent, Bewohner eines anderes ins Unglück stürzen kann. Ein Beispiel: Weidt versucht, vegan zu leben. Meint aber: "Wenn ich auch noch regional und saisonal essen möchte, würde das als Veganerin zu dieser Jahreszeit bedeuten, nur Kartoffeln mit Kohl zu essen." Soja, Quinoa und Co. müssten um die halbe Welt reisen, um auf ihrem Teller zu landen. "Auch nicht gut für die Umwelt."

Vielleicht ist es deshalb so wichtig, vor Ort anzupacken, in Spandau, weit weg von den plastikverseuchten Ozeanen. Für das kommende Jahr hat sie deshalb eine Idee für ein neues Projekt im Bezirk: Die Initiative "Take 3 for the sea" – auf Deutsch: Nimm 3 für den Ozean – möchte Menschen weltweit bewegen, bei jedem Strandbesuch drei Müllstücke mitzunehmen, dass allein würde reichen, viele Strände sauber zu halten. "Das wäre vielleicht auch etwas für das Havelufer hier", sagt sie. Denn eine gute Nachricht gibt es zumindest für das Spandauer Lindenufer: Die Grünanlage soll ab Juni 2018 als einer von 35 Parks regelmäßig von der BSR gereinigt werden. Ihre Aufgabe als Müllsammlerin ist Weidt dann los. Zeit also, sagt sie, über neue Projekte nachzudenken.