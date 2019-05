Viele Spandauer machen keinen Hehl daraus, dass sie sich nicht als Berliner verstehen. Der Lokalpatriotismus hat geschichtlich betrachtet durchaus seine Berechtigung: Bereits Schulkinder lernen, dass die Stadtgründung urkundlich früher belegt ist als die der Doppelstadt Berlin-Cölln. Tatsächlich fand die Eingemeindung im Jahr 1920 statt. Ein wichtiges Zeugnis der Spandauer Lokalgeschichte ist das Gotische Haus.

Der spätmittlelaterliche Bau liegt mitten in der Altstadt und zählt zu den bedeutendsten Baudenkmälern. Die Grundsteinlegung erfolgte im 14. Jahrhundert. Heute beherbergt das Gotische Haus Spandau neben einer kommunalen Galerie und einer Touristeninformation mit angeschlossenem Café auch ein kleines Museum im Obergeschoss, das nicht nur die Historie des Hauses ergründet, sondern auch 600 Jahre Stadtgeschichte lebendig werden lässt. Am vergangenen Sonntag wurde im Rahmen des „Internationalen Museumstages“ die Eröffnung der neuen Dauerausstellung mit einem großen Fest gefeiert.

Bei unserem Besuch wenige Tage vor den Feierlichkeiten werden im Obergeschoss die letzten Handgriffe getätigt. „Die Sanierung fand in zwei Phasen statt. Wir sind froh, das Haus jetzt wieder in neuem Glanz zeigen zu können“, sagt Urte Evert, die Leiterin des Stadtgeschichtlichen Museums Spandau auf der Zitadelle, die zugleich für den Standort in der Spandauer Innenstadt verantwortlich ist. Die Ausstellung erstreckt sich über zehn Räume, die schlaglichtartig einzelne Aspekte beleuchten.

Interaktive und informative Elemente wechseln sich ab

Der chronologische Rundgang durch das Obergeschoss beginnt mit einem Modell des Gotischen Hauses Spandau, das einen Eindruck davon vermittelt, wie außergewöhnlich der Bau ist. Über die frühen Besitzer ist heute nichts mehr bekannt. Es müssen aber wohlhabende Kaufleute gewesen sein, die vom florierenden Fernhandelsweg von Magdeburg über Lebus nach Posen profitiert haben. Im selben Raum findet sich auch ein bewegliches Handelsschiff, das an unterschiedlichen Häfen „festmachen“ kann. Diese sind mit den für die jeweiligen Städte wichtigsten Handelsgütern markiert, die ertastbar sind. „Uns war es wichtig, eine Ausstellung zu kreieren, die zugleich informativ, interaktiv und nach Möglichkeit barrierefrei ist und sowohl Erwachsene als auch Kinder begeistert“, sagt Evert. Was auffällt, ist der niedrigschwellige Zugang. Eintritt wird nicht erhoben, Besucher können sich frei durch das Gebäude bewegen.

Die folgenden drei Räume beschäftigen sich schwerpunktartig mit dem Leben im Mittelalter. Zu sehen sind etwa Kleidungsreste, das Sitzbrett einer Latrine oder Schuhsohlen. „Bei einer Sohle fällt auf, dass sie außergewöhnlich lang ist“, sagt Evert. „Im Mittelalter war es zeitweise Mode unter den reichen Ständen, den eigenen Reichtum anhand der Schuhlänge zu zeigen. Aus dieser Zeit stammt auch die Redewendung ‚auf großem Fuß leben‘“, so Evert.

Einen Raum weiter wird die geografische Lage Spandaus an der Havel aufgegriffen, in einem weiteren geht es um Spandaus Rolle als Festungsstadt. „Die Bewohner hatten es nicht immer leicht. Bevor es Kasernen gab, mussten die Bürger ihre Häuser für die Soldaten zugänglich machen und diese auch versorgen.“ Die Festung selbst wurde übrigens nie erobert, nur einmal belagert – ausgerechnet von den Preußen, als gegen Frankreich Krieg geführt wurde und die napoleonischen Truppen sich auf der Zitadelle verbarrikadierten. Auch das Leben im 18. und 19. Jahrhundert wird beleuchtet. So wurde ein Salon im typischen Biedermeier-Stil eingerichtet. Durch eine Glasscheibe schauen Besucher auf eine kleinbürgerliche Küche aus dem beginnenden 20. Jahrhundert. In einer weiteren Vitrine reihen sich Spielzeuge aneinander. Darunter ist auch ein kleines Papiertheater, das im letzten Raum der Ausstellung nochmal groß nachgebaut wurde. Hier finden auch die pädagogischen Workshops des Gotischen Hauses statt. Schulklassen erleben Theaterstücke und können in die Historie des Bezirks eintauchen.

Das eigentliche Highlight findet sich im Erdgeschoss des Gebäudes vis-à-vis der Touristeninformation: das gotische Netzrippengewölbe, das weitesgehend erhalten wurde. „Nur in einer Ecke erinnert eine Bacchus-Zeichnung daran, dass hier einst eine Kneipe ansässig war“, sagt Museumsleiterin Urte Evert.

Mein Lieblingsexponat

Dem in Trier geborenen Willy Abel (1875-1951) ist eine Erfindung zu verdanken, die sich noch heute in vielen Küchen wiederfindet. In seiner Zeit als Konstrukteur für Werkzeugmaschinen in der Königlichen Gewehrfabrik in Spandau entwickelte der spätere Gründer der Harras-Werke in Lichtenberg um das Jahr 1910 die erste Brotschneidemaschine mit einem Kreismesser. Auch eine weitere Küchenhilfe geht auf das Konto des umtriebigen Tüftlers: der Eierschneider.

Gotisches Haus, Breite Straße 32, 13597 Berlin. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos und Öffnungszeiten hier