Berlin. Der Neubau an der Senheimer Straße für die Freiwillige Feuerwehr in Frohnau wurde am Montag übergeben. Was er gekostet hat.

Die Planung dauerte gut drei Jahre, ein Jahr ging allein für die Wartezeit auf die Baugenehmigung drauf. Nach zwei Jahren Bauzeit und einigen Wochen der Nutzung wurde der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Frohnau nun auch offiziell eingeweiht. Birgit Möhring, Geschäftsführerin der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), übergab den symbolischen Schlüssel für das Gebäude der Berliner Feuerwehr an Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und den Landesbranddirektor Karsten Homrighausen.