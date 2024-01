Berlin. Torsten Einstmann lag nur 1800 Stimmen hinter Monika Grütters. Bei der Wahlwiederholung im Februar wittert er seine zweite Chance.

Torsten Einstmann will es wissen und seine zweite Chance nutzen. Bei der Bundestagswahl 2021 landete der SPD-Politiker in seinem Wahlkreis in Reinickendorf nur knapp 1800 Stimmen hinter Ex-Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), nun wittert er eine zweite Chance. In dieser Woche startet der Wahlkampf für die teilweise Wiederholung der Wahl unter anderem in Reinickendorf so richtig durch. Plakatiert wurde der Bezirk bereits. Doch während der Ferienwoche ließ man den Wahlkampf noch ruhen.