Berlin. Kastanienwäldchen-Wirt Norbert Raeder hatte die Idee. Nun tröstet ihn das Projekt ein wenig beim Abschied von seiner Kneipe.

Bisher war es oft so, dass Norbert Raeder in seiner Kneipe Kastanienwäldchen das Hab und Gut von Obdachlosen aufbewahrt hat, wenn diese es einmal in Ausnahmesituationen sicher verwahrt wissen wollten. Doch das Kastanienwäldchen ist leider seit Ende des Jahres Geschichte - Raeder bekam nach fast 30 Jahren in der Immobilie die Kündigung - und das auch noch von einer Erbengemeinschaft, zu der ein Mann gehört, den er seit Jahrzehnten für einen seiner drei besten Freunde hielt. „Daran knabbere ich noch immer. Anfangs dachte ich, dass er davon vielleicht gar nichts weiß. Aber das war ein Irrtum. Nun habe ich nur noch zwei beste Freunde.“

Aber Raeder ist ein grundoptimistischer Mensch. Und so stellt er gerade fest: „Es gibt auch wieder Dinge, die einen froh machen.“ Zum Beispiel, dass er gerade die erste Schließfachstation für Obdachlose eröffnen konnte. Denn bereits ohne vom bevorstehenden Ende seiner Kneipe zu wissen, hatte der Gastwirt und Bezirksverordneter (parteilos, für CDU) Ende 2022 den Antrag für die Schließfächer in die Bezirksverordnetenversammlung eingebracht und es haben – eine Seltenheit – alle 55 Verordneten mit „ja“ gestimmt. Ein gutes Jahr später war es nun soweit: Die Schließfachanlage für Obdachlose steht zur Benutzung in der Finsterwalder Straße im Märkischen Viertel.

Reinickendorf ist Vorreiter in Berlin

Raeder ist begeistert: „Da bin ich mächtig stolz - Reinickendorf ist Vorreiter! Es ist ein tolles Gefühl, wenn man nicht nur in Ausschüssen immer über etwas redet, sondern auch einmal etwas schafft, was man anfassen kann, weil es schnell umgesetzt wird.“

Zusammen mit Uwe Brockhausen (SPD), dem stellvertretenden Reinickendorfer Bezirksbürgermeister, hat er das rote Band vor der Station durchschnitten und sie eröffnet. Die Station steht am Rande des Reinickendorfer Geländes der Firma Home & Care GmbH, die in ganz Berlin fünf Wohnheime mit 1200 Plätzen für wohnungslose und obdachlose Menschen unterhält. Obwohl der Bezirk eine Summe von 10.000 Euro für diese Maßnahme bereitgestellt hat, verzichtete die Firma auf den Zuschuss aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Bezirks und übernahm die Kosten von etwa 30.000 Euro vollständig aus eigenen finanziellen Mitteln.

„Wir waren von Anfang an vom Projekt überzeugt, da war der Zuschuss zweitrangig. Wir haben eine Firma in Österreich gefunden, die ein modulares System anbietet und für das haben wir uns entschieden“, sagt Geschäftsführer Thomas Mertens. Der Zugang ist ohne Handy möglich, nur mit einem Code, den man zugeteilt bekommt. Und die Station ist erweiterbar. Falls sie gut angenommen wird, plant Home & Care eine Vergrößerung am Standort, auch sind Anlagen bei ihren anderen Heimen möglich. „Für Standorte auf dem Straßenland oder an anderen Orten sind aber andere Anbieter gefragt“, so Mertens.

Krankenkassenkarte und Ausweis sind die wichtigsten Dinge

Raeder, der sich seit Jahren für Obdachlose einsetzt, erklärt aus der Praxis, warum eine Verwahrmöglichkeit so wichtig ist: „Ich habe es oft erlebt, dass man mit viel Aufwand Ausweis und Krankenkassenkarte für jemanden organisiert hat, die ersten Schritte in ein normaleres Leben geht, und dann war plötzlich alles wieder weg. Dann heißt es ganz oft wieder von vorn anfangen.“

Das kann viele Gründe haben: Manche Obdachlosen verstecken sie in ihrem Basislager. Und während sie tagsüber in der Stadt unterwegs sind, kann es passieren, dass sie ausgeraubt werden – oder auch, dass ein Ordnungsamt die Lager als illegale Müllansammlung hat räumen lassen. Und das entmutigt sowohl Helfer als auch Geholfenenen.

Von den achtzehn Fächern in der Finsterwalder Straße sind zwölf eher für kleinere Habseligkeiten und Dokumente, sechs Fächer sind größer. „Etwa, wenn ein Obdachloser ins Krankenhaus muss, dann kann er dort zum Beispiel seinen Schlafsack und seine Isomatte deponieren“, so Thomas Mertens.

Die Station ist ein Test - Abläufe sollen an die Praxis angepasst werden

Die Nutzung der Fächer ist kostenlos und ohne Zeitbegrenzung möglich, zur Sicherheit kann ein vergessener Code im 24 Stunden geöffneten Wohnheim von Home & Care nach Gesichtskontrolle als Legitimation abgefragt werden. „In den nächsten Monaten wird aus der Praxiserfahrung gelernt, die Abläufe werden den Gegebenheiten angepasst und schrittweise weiterentwickelt. Es ist ganz gut, ein bisschen abseits anzufangen, wo die Station auch unter Aufsicht steht und nicht gleich im Zentrum - denn leider gibt es ja auch immer Vandalismus“, sagt Raeder.

Aber mittelfristig träumt Raeder davon, Standorte am Franz-Neumann-Platz und dem Kurt-Schumacher-Damm mit Stationen auszustatten. „Und wenn andere Bezirke Interesse zeigen würden, wäre das toll.“

