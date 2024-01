Berlin. In Tegel-Süd sind Mietern saftige Betriebskosten-Nachforderungen ins Haus geflattert. Was die Mieter und die Gewobag dazu sagen.

Es war ein Schock zwischen den Feiertagen, als den Mietern in Tegel-Süd die Nebenkostenabrechnungen für 2022 ins Haus flatterten. Die auf den 20. Dezember datierten Betriebskosten-Abrechnungen fanden die Bewohner erst nach Weihnachten in ihren Briefkästen. „Bei mir sind es 2500 Euro, die wir nachzahlen sollen“, sagt Stefanie Fischer. Das sei die Größenordnung eines Familienurlaubs, sagt sie. „Der ist schon bezahlt. Aber das neue Auto haben wir jetzt gestoppt“, so die Lohnbuchhalterin.