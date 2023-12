Berlin. Weil die Hubschrauberstaffel noch bis Ende 2029 am Flughafen Tegel sitzen soll, platzt einem Geschäftsführer der Kragen.

Die Hubschrauberstaffel ist das ungeliebte Überbleibsel vom geliebten Flughafen Tegel. Immer wieder wird Ärger von Anwohnern laut, die sich vom Krach, den das militärische Fluggerät verursacht, massivst gestört fühlen. Zuletzt forderten sogar CDU und SPD gemeinsam, einen baldigen Wegzug.

Auch die Immobilien-Firma „Cité West Immobilien Betreuungs GmbH“ wendet sich gegen die luftfahrtrechtliche Erlaubnis, die das Luftfahrtamt der Bundeswehr der Flugbereitschaft der Bundeswehr erteilt hat. Denn darin erteilt eine Abteilung der anderen trotz im Mai 2021 erloschener Betriebsgenehmigung für den Flughafen bis zum Vorliegen der infrastrukturellen Voraussetzungen am Standort Schönefeld, spätestens Ende 2029, die Genehmigung für jährlich bis zu 1200 Starts und Landungen der Flugbereitschaft.

Vor dem Verwaltungsgericht wurde die Klage der Immobilien-Firma „mangels Außenwirkung“ zurückgewiesen. Doch vor dem Oberverwaltungsgericht stellt dessen Präsident Joachim Buchheister klar, dass es vielleicht keine Außenwirkung des Verwaltungsvorgangs, aber eine Auswirkung dessen gebe.

2010 sah es nach einem guten Immobiliendeal aus

Das Oberverwaltungsgericht in der Hardenbergstraße. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz

Zur mündlichen Sitzung vor dem Oberverwaltungsgericht in der Hardenbergstraße erschien Immobilien-Unternehmer Peter Losen mit seinem Anwalt Robby Fichte und auf der Gegenseite zwei Juristen des Verteidigungsministeriums im Anzug sowie zwei Oberstleutnants in Uniform.

2010 sah es nach einem guten Deal für Losen aus. „Zuletzt erwarb die Gruppe im Frühjahr 2010 die Mehrheit an einer Objektgesellschaft, die einen Bestand von 21 Mehrfamilienhäusern mit 131 Wohnungen und 136 Garagen umfasst. Dabei handelt es sich um einen homogenen ehemaligen Wohnungsbestand der Französischen Streitkräfte in landschaftlich reizvoller Lage in Berlin-Tegel“, heißt es noch heute schwärmerisch auf der Seite der Immobilienfirma.

Doch der Umzug vom Flughafen Tegel zum BER wurde bekanntermaßen kurzfristig abgesagt, es folgten acht Jahre Baumängelbeseitigung am BER

bis dann wirklich der Wegzug erfolgte.

In der Folge gab es also acht Jahre länger Fluglärm in Tegel, seit Ende 2020 rattert nur noch die Hubschrauberstaffel durch die Cité Guynemer, die nördlich direkt angrenzend an den Flughafen liegt. Auf rund 21 Hektar wurden hier zwischen 1953 und 1954 insgesamt 227 Wohnungen für das Personal der französischen Luftwaffe errichtet.

Problematisch sind vor allem die Neubauten ohne Lärmschutz

Die Positionen vor Gericht sind schnell klar: Immobilien-Mann Losen dauert der verlängerte Flugbetrieb zu lang, weil er ihm zu laut ist und zu schmutzig. Das schmälere die Wohnlage, und damit auch seine Rendite, sagt er. Das Verteidigungsministerium findet: Ist ja nur vorübergehend, außerdem nicht so schlimm, und: Wir haben ja auch Aufgaben! Für „wichtige drängende Staatsgeschäfte“ sei der Hubschrauber nötig und die Erlaubnis sei gültig. Zwischen diesen Polen guckt das Oberverwaltungsgericht vor allem nach der Einhaltung der Verwaltungsvorschriften.

Geschäftsführer Losen berichtet, es seien Mieter aus seinen Wohnungen ausgezogen, als bekannt wurde, dass die Hubschrauberstaffel nicht wie gehofft, bald zum BER zieht. Ihre neuen Dachgeschossaufbauten hätten sie ohne Lärmschutz errichtet, in der Gewissheit, dass der Flugbetrieb endet. „Heute haben wir 30 Wohnungen ohne Lärmschutz“, sagt Losen. „Bestimmte Mieteinnahmen können so nicht erzielt werden.“ Allerdings muss er vor Gericht, merklich ungern, zugeben, dass die Wohnlage seit kurzem im Mietspiegel hochgestuft wurde.

„Ich weiß nicht, ob das Gericht weiß, was es bedeutet, wenn Hubschrauber starten“, fragt Losens Anwalt Robby Fichte und erzählt, dass die Motoren lange vorlaufen und lange nachlaufen müssen. „Das riechen sie auch noch in 500 Metern Entfernung.“ Ein anwesender Oberstleutnant spricht von drei Minuten Nachlaufzeit und einem Flug pro Tag im Schnitt. Der Richter erinnert daran, dass es zu normalen Tegel-Zeiten 190.000 Flugbewegungen pro Jahr gab, inklusive Hubschrauberstaffel - das sind gute 500 Flugbewegungen am Tag. Damals seien Lärm-Grenzwerte bei einer Messung nur minimal überschritten worden, sagt der Richter.

Peter Losen klagt für seine Firma gegen die Hubschrauberstaffel in Tegel. © Cité West Immobilien Betreuungs GmbH | Cité West Immobilien Betreuungs GmbH

Überraschung zum Ende der Anhörung: Die Hubschrauberstaffel will 2025 umziehen

„Lärm, Geruch, Partikelbelastung. Da sind wir dicht nebendran“, kontert Anwalt Fichte. „Dort, wo die Motoren warm laufen, sind es 200 Meter zu uns.“ Anwalt Fichte wirft der Bundesrepublik vor allem vor, dass sie „viel früher hätte tätig werden können und müssen“, um die Hubschrauberstaffel von Tegel wegzubewegen.

Doch bald wird es sich wohl hoffentlich gelost haben. Vor Gericht sagt einer der Oberstleutnants, dass die Hubschrauberstaffel „Ende 2025 mit Sack und Pack“ zum BER ziehe. „Das hören wir zum ersten Mal“, sagte der Geschäftsführer nach der Anhörung zur Morgenpost und er klingt verzagt-froh, wenn auch nicht ganz überzeugt. „Aber man weiß ja auch, gerade in Berlin, wie sich alles mit Flughäfen verzögern kann.“ Bis Redaktionsschluss hat das Verwaltungsgericht noch keine Entscheidung verkündet.

