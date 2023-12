Berlin. Bezirksstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) erklärt, warum sie findet, dass ein Stückpreis von 800 Euro gerechtfertigt sei.

Links auf dem Helm stehen die schwarzen Buchstaben OA für „Ordnungsamt“ und rechts der Fuchs auf dem Bezirkswappen. Wer will, kann in der Kennzeichnung ein bisschen Stolz erkennen auf den Schutzhelmen vom Ordnungsamt Reinickendorf. Es ist das erste in Deutschland, das seine Außendienstmitarbeiter mit Kopfschutz ausstattet. 20 Stück vom modularen Vorzeigemodell P100N A der Firma Schubert sind angeschafft worden, aus Polycarbonat, mit Kinnriemen, Doppelvisier und in modularer Bauweise in dunklem blau. Stückpreis 800 Euro. Auch die Polizei nutzt sie.