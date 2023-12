Berlin. Hunderte neue Wohnungen entstehen in der Cité Foch, Parkplätze verschwinden. So sieht das Mobilitätskonzept aus.

In der ehemaligen französischen Siedlung Cité Foch entstehen derzeit hunderte neue Wohnungen. Gerade wurde wieder ein Grundstein gelegt. Nach dem Abzug der Alliierten 1994 wurde am S-Bahnhof Waidmannslust gelegene Siedlung, in der Angehörige des französischen Militärs wohnten, dem Bund übergeben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) kümmert sich seit Ihrer Gründung am 1. Januar 2005 um den ehemaligen Alliierten-Grundbesitz.

Die BImA hat auf Initiative des Bezirks die Ausarbeitung eines Verkehrskonzepts beauftragt und auch bezahlt. Die vorläufige Variante wurde nun im Verkehrsausschuss vorgestellt. Stadtentwicklungs-Bezirksstadträtin Korinna Stephan (Grüne) zeigte sich froh, „dass wir jetzt so weit sind, wo der B-Plan mittlerweile schon volljährig wird“ – selbst für ein öffentliches Bauprojekt sind 18 Jahre sehr lang. „Doch nun geht es da voran, während es anderswo stockt“, so Stephan.

Für das Quartier und seine Bewohner werden die Bauaktivitäten erhebliche Veränderung bringen. Denn insgesamt werden 715 Wohneinheiten für 1484 Einwohner gebaut und auch die gesamte Infrastruktur erneuert. Viele der bisherigen Bewohner setzten aufs Auto, um sich fortzubewegen. Und für sie steht die wohl größte Veränderung bevor.

Das Parkhaus wird saniert und bekommt mehr Plätze

Es soll es an den Straßen fast nur noch zeitlich beschränkte Parkplätze geben. Parken soll künftig nur noch über Nacht möglich sein. Zwischen 7 und 18 Uhr soll Parken am Straßenrand dann größtenteils verboten sein. Nur etwa 50 von 150 Parkflächen können dann privat genutzt werden. Andere sind als Lieferzonen vorgesehen oder für Autos von Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen. Eine Parkraumbewirtschaftung ist nicht in Planung, da diese nur dort genehmigt wird, wo sie auch wirtschaftlich ist und davon ist dort nicht auszugehen.

Der Wegfall von Parkplätzen ist immer ein Stein des Anstoßes. So war es auch schon als die BImA im Zuge der bisherigen Entwicklung des Quartiers bisherigen Bewohnern Garagen gekündigt hat. Das neue Mobilitätskonzept sieht eine Ertüchtigung des abgewirtschafteten Parkhauses zu einem „Mobility Hub“ vor. Das heißt, die Kapazität soll zum einen auf 350 Plätze gesteigert werden, aber es soll auch Anlaufpunkt für Sharing-Anbieter aller Art werden. Bisher wird das Parkhaus von 250 Anliegern genutzt. Preise für Stellplätze im Parkhaus sind auch noch nicht klar. Aber das Parkhaus könnten zum Beispiel Anwohner nutzen, die in Schichten arbeiten und für die u. a. deshalb die Tagesparkverbote ein Problem darstellen, argumentieren die Ersteller des Konzepts. Anwohner Wolfgang Nieschalk von der Initiative Waidmannslust regte an, zusätzliche Parkplätze an der Jean-Jaurès-Straße einzurichten.

Die Straße vor der Grundschule sollte man am besten zeitweilig sperren

Doch das dürfte dem Anliegen des Konzeptes genau entgegenstehen. Denn es geht um Verkehrsminderung innerhalb des Quartiers. Das Büro Stadtraum empfiehlt dazu sogar, die Rue Racine zur Sicherheit rund um die Münchhausen Grundschule zu Schulbeginn und Schulschluss komplett zu sperren – dazu bräuchte es aber eine landesweit einheitliche rechtliche Regelung und die gibt es bisher noch nicht. Andere Nachbarn befürchteten im Ausschuss mehr Ausweichverkehr durch Verkehrsberuhigung, speziell in der Hochjagdstraße, dem einzigen Weg nach Waidmannslust.

Abkürzung in Richtung S-Bahn und Anbindung ans Wegenetz im Steinbergpark

Um das Leben ohne eigenes Auto in der Cité Foch attraktiver zu machen, wäre der Ausbau des ÖPNV dringend nötig. Für die Buslinie 322 ist jedoch bisher nur ein 20-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit vorgesehen, nachts und Sonntag fährt sie nicht. Als Alternative fährt der 122er im 10-Minuten-Takt, aber außerhalb des Quartiers mit einigen Minuten Laufzeit zur Haltestelle. Auch zur S-Bahn läuft man einige Minuten. Aber im Konzept sind auch neue Verbindungswege angelegt: Etwa eine Abkürzung in Richtung S-Bahnhof, eine Anbindung ans Wegenetz im Steinbergpark – allerdings führten sie zum Teil über privates Gelände, entsprechende Regelungen müssten erst verhandelt werden.

Prompter Widerstand regte sich aus der Reinickendorfer CDU-Fraktion. „In der Cité Foch entstehen 600 neue Wohnungen. Das Konzept eines autoarmen Quartiers würde an den Bedürfnissen vieler Menschen vor Ort vollkommen vorbeigehen“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Reinickendorfer CDU-Fraktion, Julian Radecker und kündigt an: „Das Ziel moderner Mobilität muss es sein, alle Antriebsformen, inklusive des Autos, zu fördern. Parkplatzwegfall und Straßensperren im großen Umfang in der Cité Foch wird die CDU-Fraktion verhindern.“

