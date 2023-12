Berlin. Auch eine Woche nach dem Schneefall ist es in Berlin noch an zahlreichen Stellen sehr glatt, so reagieren die Ordnungsämter.

In Karree rund um das Berghain herrscht auch noch eine Woche nach dem Schneefall ein Schneechaos. Auf dem Weg zum Club, wo sich zu den Öffnungszeiten die Schlange formt und den Schnee zu einer rutschigen Fläche gestampft hat. Direkt vor der Clubtür ist dann geräumt. Im sich anschließenden Park ist es wieder nicht geräumt. Das muss aber auch niemand, denn innerhalb von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen besteht gemäß § 5 Absatz 2 des Grünanlagengesetzes keine Verpflichtung zur Schnee- und Eisglättebeseitigung. Das sieht auf dem vereisten und nicht gestreuten Bürgersteigabschnitt auf der Straße der Pariser Kommune anders aus. Dort schiebt am Dienstagmittag eine ältere Frau von der Frankfurter Allee kommend ihren Rollator vorsichtig über die Eisfläche. Sie wackelt, aber stürzt glücklicherweise nicht.

Berlins Wege sind ein Stückwerk aus geräumten, gestreuten und leider auch vielen noch sehr glatten Abschnitten. Berüchtigt durch ein Video wurde die Eisfläche in der Nähe des Alexanderplatzes, die groß, glatt und ungestreut war. Die Charité hatte auf Morgenpost-Anfrage bekannt gegeben, dass sie einen „deutlichen Anstieg von witterungsbedingten Verletzungen“ zu verzeichnen habe. Dabei hatten das Abgeordnetenhaus nach dem heftigen Winter 2009 im November 2010 die Regelungen zum Winterdienst verschärft. Seitdem kostet ein Verstoß bis zu 10.000 Euro. Geplant waren eigentlich sogar 25.000 Euro - allerdings haben dagegen die Mieter- und Eigentümerverbände protestiert und sich durchgesetzt, denn zuständig für die Beräumung sind die Anrainer.

Auch eine Woche nach Wintereinbruch sieht der Bürgersteig in der Straße der Pariser Kommune noch so aus. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz

Auf Morgenpost-Nachfrage in den Bezirken, wie es mit dem Durchsetzten der Glättebeseitigung steht, antwortet Friedrichshain-Kreuzberg: „Der Außendienst des Ordnungsamtes Friedrichshain-Kreuzberg ist unterwegs, um Gefahrenstellen zu sichern bzw. zu beseitigen und auch Anzeigen bei unterbliebenem Winterdienst zu fertigen.“ Weiter mutmaßt das Bezirksamt, dass der Wintereinbruch wohl auch für viele Anlieger überraschend kam, denn auch gemäß dem Eindruck bzw. den Feststellungen des Außendienstes wird der Winterdienst vernachlässigt und teilweise unterlassen. In der vergangenen Woche hieß es auf Morgenpost-Anfrage: „Es ist davon auszugehen, dass eine Besserung - wenn auch mit gewisser Verzögerung -eintreten wird.“

Charlottenburg hat 21 Ersatzvornahmen angeordnet

In der westlichen Innenstadt gibt es auch Glätte, aber das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf scheint härter durchzugreifen. Mit Dauer des Schneefalls würden die Mitarbeiter mehr und mehr Anlieger verzeichnen, die ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sind. Nur in gut einem Drittel der Fälle, sei eine Ersatzvornahme eingeleitet worden. In den anderen Fällen sei entweder ein Verantwortlicher, wie Eigentümer oder Hausmeister, vor Ort, aufgefordert worden, den Schnee zu räumen, es lag keine Gefahr vor oder die Schneeräumung sei bereits vollzogen worden. Derzeit verzeichnet der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf nach eigener Auskunft 41 Beschwerden über die Verletzung der Winterdienstpflicht, davon wurde in 21 Fällen der Schnee kostenpflichtig durch die BSR geräumt. Das Ordnungsamt legt den Betrag zunächst aus und leitet dann ein Verfahren gegen den Verantwortlichen ein. Dem Verursacher werden die Kosten der Ersatzvornahme in Rechnung gestellt und es wird geprüft, ob ein Bußgeld verhängt wird. Bei der Verletzung der Winterdienstpflicht ist ein Bußgeld bis zur Höhe von 10.000 Euro möglich.

Am Stadtrand scheint es besser zu laufen mit der Schneebeseitigung

Doch das Problem scheint auch eher eines der Innenstadt zu sein, auch wenn Reinickendorfs Ordnungsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) sagt: „Es ist leider an einigen Stellen noch sehr glatt oder schlecht geräumt, sodass wir sogar mit Ersatzvornahmen arbeiten.“ Bußgelder allerdings bisher noch nicht. „Grundsätzlich versuchen wir dies erst mal ohne das Ahnden einer Ordnungswidrigkeit zu klären.“

Pankows Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) verzeichnet bisher noch keine Ordnungswidrigkeiten in Sachen Schneel. Und sie ergänzt: „Selbst wenn solche Anzeigen bereits vorlägen, wäre vor dem Erlass eines Bußgeldbescheides zunächst die Durchführung eines obligatorischen Anhörungsverfahrens einzuhalten, sodass zwischen dem Ereignis (hier: nicht beseitigte Schnee- und Eisglätte auf öffentlichem Straßenland), der behördlichen Feststellung und dem Erlass eines Bußgeldbescheides durchaus mehrere Wochen vergehen können.“ Und so können sie noch keine Angaben zu bereits verhängten Bußgeldern machen.

Wenn Du mit Deiner Leerguttüte in der Hand ins Rutschen kommst. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz

In Marzahn-Hellersdorf gingen zusammen mit den Meldungen aus der Bevölkerung bisher 33 Beschwerden über nicht ordnungsgemäß durchgeführten Winterdienst ein. „ Angesichts dieser Beschwerdelage kann eingeschätzt werden, dass die Beräumung von Schnee und Eis in Marzahn-Hellersdorf bisher relativ gut angelaufen ist“, heißt es aus dem Bezirksamt.

In Steglitz-Zehlendorf liegen sogar gar keine Anzeigen vor. Das ist aber auch nicht verwunderlich. „Es finden keine Kontrollen der Reinigungspflicht durch das Ordnungsamt statt, dies ist bei 600 Kilometern Straßenland schlicht nicht leistbar“, teilt Bezirksstadtrat Urban Aykal (Grüne‘) mit. Aber man gehe Hinweisen der Bevölkerung nach.

Übrigens: An Fußgängerüberwegen und Hauptfahrbahnen ist ausschließlich die BSR zuständig. Erreichen die Bezirke Hinweise zu solchen Stellen, werden sie an die BSR weitergeleitet. Das Ordnungsamt ist allerdings der BSR gegenüber nicht weisungsbefugt, daher werde auch die Winterdienstpflicht der BSR seitens des Ordnungsamtes nicht überprüft.