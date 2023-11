Weihnachten in Reinickendorf: Shopping im Gefängnis

Berlin. Damit der in der Gefängnisgärtnerei gebundene Adventskranz rechtzeitig auf den heimischen Wohnzimmertisch kommt, findet am Sonnabend, dem 25. November von 10 bis 15 Uhr der jährliche Adventsbasar im Shop der Justizvollzugsanstalt Tegel (Seidelstraße 41) statt, die gerade ihr 125. Jubiläum gefeiert hat.

Seit 2003 finden dort die über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Frühlings- und Winterbasare statt. An zahlreichen Ständen bietet die JVA Tegel ihren Besucherinnen und Besuchern verschiedene Produkte aus den Betrieben der Vollzugsanstalt an. Dazu gehören zum Beispiel Weihnachtsgestecke und Dekorationsartikel, Feuerschalen, Kerzenhalter, Kleinmöbel und Vogelhäuser. Aber auch Jeans und Bastelsätze von Saurierskeletten gibt es dort. Die JVA Tegel verfügt aktuell über elf Betriebe sowie externe Ausbildungsbetriebe, in denen die Inhaftierten beschäftigt und qualifiziert werden. Aber nicht nur das in den Betrieben produzierte Handwerk gibt es dort zu kaufen, auch von Insassen gemalte Bilder sind im Angebot.

Manche der Gefangenen in Tegel entdecken ihre Kunst-Leidenschaft während ihrer Haftstrafe. Die Bilder gibt es ebenfalls zu kaufen.

Foto: Dirk Krampitz

Dazu gibt es neben Erbseneintopf aus der Gulaschkanone, Bockwurst, Wiener Würstchen und einer Auswahl an alkoholfreien Getränken auch Weihnachtsstollen, Kuchen, Kekse, Brötchen und Brot sowie den beliebten Tegeler „Wochenendkuchen“. Wer wegen des Streiks im öffentlichen Dienst seinen Bürgeramtstermin verpasst hat: Auch das mobile Bürgerbüro des Bezirksamts Reinickendorf wird wieder vor Ort sein - ganz ohne vorherige Terminvereinbarung.

Stehpult und Briefpapier gibt es u.a. beim Winterbasar in der JVA Tegel zu kaufen.

Foto: Dirk Krampitz

Lichterglanz in der Berliner Straße und in der Fußgängerzone

Nach dem Ewigkeits- oder auch Totensonntag, der traditionellerweise für das Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung und den Start der Weihnachtsmärkte abgewartet wird, wird es in Reinickendorf dann auch langsam feierlich. Für Weihnachtsbeleuchtung an drei Orten im Bezirk hat das Bezirksamt bereits eine Sondernutzungserlaubnis erteilt: In der Berliner Straße wird es Lichterketten an den Lichtmasten geben, in der Fußgängerzone Gorkistraße Lichtketten in zehn Bäumen, dazu werden ein Elch und zwei Rehe durch die HGHI aufgestellt. Und an der Ecke Räuschstraße/Ernststraße stellt der Familienhilfeverein Rabauke seinen beleuchten Wunschweihnachtsbaum auf.

Finanziert haben den Kauf, Transport und das Aufstellen des Baumes in diesem Jahr Ralf-Michael und Volkhard Roedel aus Hermsdorf mit ihrer Spende, die sogar auch noch für die Weihnachtskugeln reicht. . „Damit haben sie dafür gesorgt, dass sich wirklich alle Borsigwalderinnen und Borsigwalder für eine weitere Adventszeit über einen geschmückten Baum im Zentrum ihres Kiezes freuen können“, schreibt Kerstin Köppen aus dem Vorstand von Rabauke, die allerdings im Bezirk noch bekannter ist in ihrer Eigenschaft als Vorsteherin der BVV.

Gesucht wird jemand, der eine große Tanne aus seinem Garten loswerden will

Im Wunschweihnachtsbaum von Rabauke sind zwischen Weihnachtssternen und Christbaumkugeln die Wunschzettel von Borsigwalder Kindern versteckt, die Weihnachten sonst ohne Geschenke verbringen müssen. Wer will, kann einfach einen der kleinen Zettel abnehmen, in Köppens Reisebüro „Knight Tours“ in der Ernststraße 56 den aufgedruckten Gegenwert entrichten und in der Gewissheit Weihnachten feiern, einem Kind einen Herzenswunsch zu erfüllen. Unterstützt wird die Aktion auch wieder durch eine Gruppe von Senioren aus dem Märkischen Viertel, die die Geschenke liebevoll verpacken.

Kerstin Köppen denkt auch schon ans nächste Weihnachten und betont, dass man nicht nur mit Bargeld helfen könne: „Wenn Sie eine große Tanne im Garten haben, die Sie nicht mehr benötigen, geben Sie uns Bescheid, damit die Aktion auch im nächsten Jahr nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt.“

