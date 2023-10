Einwohner: Bonhoeffer-Gelände soll „Grüne Lunge“ bleiben

Berlin. Das Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ist mit seinem oft jahrzehntealten Baumbestand ein grünes Idyll. Doch ab Februar will die Gesobau dort 600 Wohnungen bauen - vor allem auf den Flächen der Sternhäuser, die bisher bereits bebaut sind, aber einige Bäume müssen trotzdem weichen. Eine Bürgerinitiative ist skeptisch angesichts der Planungen.

Zwar hat die Gesobau in Bürgergesprächen beteuert, dass es Ersatzpflanzungen für alle Bäume geben werde, aber die Anwohner befürchten Tricksereien und dass es am Ende bei Lippenbekenntnissen bleibt. „Zum Beispiel wird auch die ganze bisherige Fläche der Sternhäuser und um sie herum als ‚versiegelt bezeichnet‘“, ereifert sich Anwohner Bernd Heyn beim Rundgang und zeigt auf die Rasenflächen, die bis unmittelbar an die Häuser reichen. Keine Spur von Versiegelung. „Zudem ist es ein alter, wertvoller Baumbestand. In Zeiten des Klimawandels ist es nicht verständlich, dass diese Grüne Lunge hier kaputt gemacht wird“, sagt sein Mitstreiter Henri Beyer von der „Offenen Bürgerinitiative zur Erhaltung des historischen naturbelassenen Wittenauer Stadtwaldes“. „Wir müssen die Grüne Lunge erhalten“, fordert Beyer.

Sorge um den Kauz

Als langjährige Anwohner haben sie Beeinträchtigungen der Stadtfauna bereits bemerkt als die Gebäude für Flüchtlinge auf dem Gelände errichtet wurden. Die Vögel, die ihre Nistbäume verloren haben, seien zuerst in ihre Gärten geflohen, hätten dort aber nicht gefunden, was sie gesucht haben. Nun seien sie weg. Dasselbe befürchten sie nun wieder. „Als wir gefragt haben, was aus dem Kauz wird, dessen Baum gefällt wird, hieß es: Da hängen wir einen Nistkasten auf, der Kauz findet das schon.“

Ziel des Einwohnerantrages ist die Herbeiführung ein ordnungsgemäßes Bebauungsplanverfahren zum Areal der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Denn die Initiative findet, dass „alle anderen Planungsgrundlagen oder Bauleitplanungsverfahren nicht geeignet sind, um die vorhandenen Werte für den Klima-, Natur- und Artenschutz zu sichern, sowie die bisher versagten Bürgerbeteiligungsrechte nach den Berliner Leitlinien sicherzustellen“, so Heyn.

Dienstag wird der Einwohnerantrag übergeben

Darum übergibt die Bürgerinitiative am Dienstag um 15 Uhr vor dem alten Rathaus Reinickendorf, einen von 1443 Reinickendorfern unterzeichneten Einwohnerantrag an BezirksbürgermeisterinEmine Demirbüken-Wegner und die Vorsteherin der BVV Kerstin Köppen (beide CDU).

„Gemäß der derzeitigen Planung könnten bis zu 244 Bäume gefällt, Naturflächen versiegelt und Lebensräume von Wildtieren zerstört werden, was sich in Zeiten der vom Senat ausgerufenen Notlage durch Klimawandel und den Zielen der neugebildeten Senatskommission Klimaschutz verbietet“, schreibt die Initiative.

Mit dem Antrag wird das Bezirksamt ersucht, im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ein Bebauungsplanverfahren für das Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik einzuleiten, um unter anderem eine verbindliche Bürgerbeteiligung sicherzustellen. Wenn die Überprüfung durch die BVV ergibt, dass mindestens 1000 der übergebenen Unterschriften gültig sind, wäre es der dritte erfolgreiche Einwohnerantrag in der Geschichte des Bezirks Reinickendorf.

Mehr Nachrichten aus Reinickendorf lesen Sie hier.