Hoher Zustrom: Hier entstehen neue Unterkünfte für Flüchtlinge in Berlin

Berlin. Wer derzeit über das Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik (KaBoN) läuft, merkt es sofort an den vielen Menschen: Das Ankunftszentrum für Asylsuchende und die Unterkünfte sind so voll wie schon lang nicht mehr. Während man in den vergangenen Monaten auch Geflüchtete über das Gelände huschen sah, sitzen nun viele Grüppchen am Wegesrand, laufen in Pulks herum.

Doch die auffälligste Neuerung: Das Zelt vor Haus 14 am zentralen Rondell: Das weiße Riesenzelt steht dort zunächst für drei Monate, bis maximal Frühjahr 2024 geplant und dient bis zur Schaffung von weiteren Plätzen als Notschlafbereich mit 4- bis 8-Bett-Kabinen. Und auch danach wird es stehenbleiben. „Sobald weitere Unterkunftsplätze geschaffen sind und/oder sich die Lage etwas entspannt, soll das Haus zu einem Aufenthalts- und Wartebereich umfunktioniert werden“, verrät Sascha Langenbach, Sprecher vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin. Derzeit leben rund 2000 Personen auf dem KaBoN-Gelände.

Die aktuelle Lage bedeutete „eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten“ und zwar in ganz Berlin, so Langenbach. Denn der Zuzug im September für den Bereich Asyl lag bei 1592 Personen, dazu kommen Flüchtlinge aus der Ukraine (416 in 09/23). „Im Fokus steht der Aufbau von neuen (Not-)Unterkünften im ganzen Stadtgebiet“, so Langenbach. Und so ist das KaBoN-Gelände, auf dem die Gesobau bald auch 600 Wohnungen bauen will, nur ein Ort, an dem Berlin aufstockt.

400 Geflüchtete wohnen in der Abflughalle von Tempelhof

Geflüchtete ziehen in die Flüchtlingsunterkunft im Hangar 1 des am früheren Flughafen Tempelhof.

Foto: Dr. Fabian Bein / dpa

Am Freitag machte sich Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) auf zum Termin im Flughafen Tempelhof. Der frühere Hangar 1 des Flughafens Tempelhof bietet ab sofort Platz für bis zu 600 Bewohner. In den Hangars 2 und 3 wohnen bereits seit Dezember Geflüchtete, insgesamt stehen in dem Gebäudekomplex nunmehr 1400 Plätze zur Verfügung. Hinzu kommen etwa 200 Geflüchtete in Containern auf einem früheren Parkplatz sowie etwa 850 Menschen in einem schon seit Jahren bestehenden Containerdorf nahe den Hangars, vorwiegend ukrainische Kriegsflüchtlinge. Auch in der ehemaligen Abflughalle übernachten rund 400 Personen.

Der Zugang von Asylsuchenden mit Verbleib in Berlin hat im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,16 Prozent zugenommen. Bis September 2023 wurden insgesamt 12.303 Personen aufgenommen. Zum Vergleich: Von Januar bis September 2022 waren es 9036 Personen. Diese Zahlen beinhalten nur diejenigen, die in Berlin bleiben, nicht diejenigen, die weitergereist sind oder in andere Bundesländer verteilt wurden.

Senatorin spricht von „Flüchtlingsnotlage“

Aktuell sind die Hauptherkunftsländer die Türkei, Syrien, Afghanistan, Georgien und Moldau. Neben den Unterkunftsplätzen geht es auch darum, die medizinische Erst- und Grundversorgung, außerdem die erste Leistungsgewährung wie zum Beispiel Taschengeld und Antrag der elektronischen Gesundheitskarte zu organisieren. Das sei „personell bei der aktuellen Situation kaum zu bewältigen“, sagt das LAF. Darum werden im November und Dezember 27 neue Mitarbeiter eingestellt. Doch die Verhältnisse seien so dramatisch, dass Integrationssenatorin Kiziltepe von einer „Flüchtlingsnotlage“ spricht und mehr Unterstützung der Bundesländer durch die Bundesregierung einfordert.

Doch nicht nur Berlin ist mit dem Bund unzufrieden. Auch zwischen Berlin und den Bezirken knirscht es. Immer wieder gab es Unzufriedenheit, weil Reinickendorf nicht wie von jedem Bezirk gefordert zwei Standorte für modulare Unterkünfte für Flüchtlinge (MUF) benannt hat. LAF-Sprecher Langenbach lässt ein gewisses Verständnis durchklingen. „Allen Beteiligten ist bewusst, dass die Bezirke auch eine große Last zu schultern haben. Insbesondere die beiden Ankunftszentren auf dem KaBoN-Gelände sowie in Tegel haben auch Auswirkungen auf die Gesamtsituation in Reinickendorf.“

Ausbau von Bonhoeffer-Gelände und Flughafen Tegel

Geflüchtete sitzen beim Essen in einem Aufenthaltsraum auf dem Gelände des Ankunftszentrums Tegel. Hier werden knapp 3000 neue Plätze in 13 neuen Hallen entstehen.

Foto: Carsten Koall / dpa

Und diese Situation wird weiter andauern: Auf dem Gelände der KaBoN wird weiter ausgebaut. Zu Anfang November 2023 sollen mit dem Aufbau von Leichtbauhallen in der Nähe der Containeranlage Haus 21 weitere 400 Schlafplätze geschaffen werden. Auf die Wiese bei Haus 2 werden zudem Notschlafcontainer mit einer Bettenkapazität von 350 bis 500 Personen geplant. Und auch auf den Flächen des ehemaligen Flughafens Tegel werden derzeit die Kapazitäten in der Unterkunft dramatisch erweitert.

Bis vor kurzem war der ehemalige Airport im Norden Berlins vor allem Ankunftszentrum für Ukrainer. Doch mittlerweile leben dort auch rund 1200 Asylsuchende aus anderen Ländern neben den rund 3000 Ukrainern. 4600 Betten in Leichtbauhallen stehen dort zur Verfügung, knapp 3000 weitere Plätze sind geplant, insgesamt sollen demnächst 7100 Plätze zur Verfügung stehen. Dafür werden 13 neue Hallen errichtet. Allein der Beitrieb dieser Notunterkunft kostet rund 40 Millionen Euro. „Es entstehen Unterkünfte in einem Ausmaß, das es bundesweit nicht gibt“, sagt Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe. Der Bezug der neuen Hallen soll spätestens in der zweiten Novemberwoche erfolgen.

