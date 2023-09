Neuer Club für Berlin: Raven am Rollfeld vom Flughafen Tegel

Am Flughafen Tegel entsteht ein neuer Club. Beim Eröffnungsfestival am Samstag kann man auch Rundtischtennis spielen.

Berlin. Berlin bekommt einen neuen Club. Am ehemaligen Flughafen Tegel kann man künftig mit Blick aufs Rollfeld beim Tanzen abheben. Aber es soll künftig nicht nur ein Ort für Partys sein, sondern für jede Art von Kultur.

Jakob Turtur ist Projektleiter des „Freifläche TXL“ genannten Areals vor der ehemaligen Flugzeugessen-Küche. Seit April hat er an den Genehmigungen gearbeitet, um dort Kultur stattfinden lassen zu können. Angeschoben noch unter Ex-Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ist die Fläche erst einmal bis Ende des Jahres für diesen Zweck gemietet. Aber zwischen den Zeilen hört man, dass im Doppelhaushalt, der noch durchs Abgeordnetenhaus muss, ein Posten für den Weiterbetrieb vorgesehen ist.

Die Rollstuhlrampen wurden mit Socken geschmückt.

Foto: Dirk Krampitz

„In Berlin sind die Räume für Clubs mehr als knapp geworden“, sagt Turtur, der selbst Teil des Club-Kollektivs „Jonny Knüppel“ ist. Und er meint damit auch finanzielle Räume für neue Konzepte. „Wenn eine Veranstaltung nicht gleich genug Leute zieht, sagt der Veranstalter, das war’s.“ Diese Freiräume soll die Freifläche bieten. Zurück zum Geist der Neunziger, die Berlins Ruf bis heute prägen.

Anleihen an die Club-Kultur der Wendezeit

Und so erinnert die Fläche auch ein bisschen an die Wendezeit in ihrem bunten Zusammengewürfeltsein - nur, dass heute auf Barrierefreiheit geachtet wird: Die Rollstuhlrampen sind mit einem Sockenkunstwerk dekoriert. Bis Ende des Jahres wird es Live-Musik, Tanzveranstaltungen, Performances, Filmvorführungen und Theater geben. Es kommt natürlich aufs Wetter an. Elisa von der Gruppe Turbulence, die die Eröffnung gestaltet, mahnt zur Vorsicht. „Im Winter soll der Wind ganz schön über das freie Rollfeld pfeifen.“

Plüschtiersofa mit dem Rollfeld und Flughafengebäude im Hintergrund..

Foto: Dirk Krampitz

Darum ist ein entfernter Plan auch, die mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Kantine auch innen zum Kulturort zu ertüchtigen. Aber am Sonnabend wird das Turbulence-Kollektiv, ein bunt gemischter Haufen aus Kunst, Kultur, Performance und Club-Szene, unter dem Titel „Liftoff“ ab 14 Uhr bis 22 Uhr ein Festival mit Live-DJ-Sets, Workshops, Kunst, Performances und einem Rave starten. Dazu gibt es einen Basar, Tischtennis-Rundlauf und Essen. Der Eintritt ist frei. Shuttles fahren ab Jungfernheide, der BVG-Bus 109 hat seine Endstation direkt vor dem Eingang.

