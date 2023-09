Die nördliche U8: Fast jeder Bahnhof eine Baustelle

Berlin. Reinickendorf ist gebeutelt von Bauarbeiten an BVG-Strecken. Auf der U6 herrscht ab Kurt-Schumacher-Platz noch bis Frühjahr 2025 Pendelverkehr, und auch die U8, deren Verlängerung ins Märkische Viertel erst einmal wieder hinter anderen Streckenprojekten zurücksteht, wird kräftig gebaut, was zu Einschränkungen führt.

Seit kurzem ist der Ausgang der gleichnamigen U-Bahnstation auf dem Franz-Neumann-Platz komplett mit Spanplatten verschalt. Das Schild verrät wenig. Nur, dass es um „Grundinstandsetzungsarbeiten“ geht. Was ist dort los? Wird etwa ein Fahrstuhl gebaut? Die Antwort der BVG. Nein: „Am U-Bahnhof Franz-Neumann-Platz wird an dem besagten Ausgang momentan die Fahrtreppe repariert“, antwortet ein Sprecher.

Mit dem Fahrstuhl dauert es noch

Mit dem Fahrstuhl wird es sich wohl noch eine Weile ziehen. Er befindet sich aktuell in der Ausführungsplanung, wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Und dann wird auch endlich eine lang erwartete Schönheitsreparatur erfolgen: Dann wird die Decke ansehnlicher gestaltet, an der seit sieben Jahren die Kabelstränge auf dem rohem Beton verlaufen.

Am Bahnhof Residenzstraße wird ein Fahrstuhl eingebaut. Derzeit halten die Züge dort nicht in südlicher Richtung.

Foto: Dirk Krampitz

Doch der Franz-Neumann-Platz ist nicht die einzige Baustelle: Nur einen Bahnhof weiter nördlich, am U-Bahnhof Residenzstraße, liegt das Leuchtschild neben dem verschalten Bahnhofseingang an der Emmentaler Straße auf dem Boden. Es wird ein Aufzug in der südlichen Vorhalle eingebaut sowie die südlichen Bahnhofszugänge sowie Treppenanlagen aus dem Jahre 1987 erneuert. Darum sind dort auch Zugänge und eine Bahnhofsseite gesperrt, die Züge halten nur in nördlicher Richtung.

Der Bahnhof Residenzstraße wird Anfang 2024 barrierefrei sein

Für den genannten barrierefreien Ausbau wird der Bahnhof Residenzstraße ebenfalls eine neue Bahnsteigplatte mit Blindenleitstreifen erhalten. Der Aufzug sowie die Zugangsanlagen sollen nach derzeitigen Planungen spätestens Anfang 2024 wieder in den Betrieb gehen.

Die Bauarbeiten am Bahnhof Rathaus Reinickendorf sollen im Dezember beendet sein.

Foto: Dirk Krampitz

Der dritte Baustellen-Bahnhof der nördlichen U8 soll dann schon lange fertig sein: Aktuell finden außerdem noch Sanierungsarbeiten am südlichen Zugangsgebäude des U-Bahnhofes Rathaus Reinickendorf statt. Der „Neubau des Eingangsportals“ soll am 22. Dezember nach knapp zwei Jahren beendet sein.

Eine gute Nachricht hat die BVG

Eine gute Nachricht hat die BVG für alle Reinickendorfer: Weitere größere und fahrgastwirksame Baumaßnahmen auf der nördlichen U8 sind in den nächsten Monaten nicht geplant.

Die BVG wartet allerdings auch noch auf eine günstige Gelegenheit, um im Verbund mit Tiefbauarbeiten, das Leck abzustellen, das Wasser auf die Schienen tropfen lässt am Bahnhof Paracelsusbad.

Mehr Neuigkeiten aus Reinickendorf lesen Sie hier.