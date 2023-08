Rothaarige Abgeordnete stiftet einen neuen Preis

Berlin. Die Reinickendorfer SPD-Abgeordnete Bettina König vergibt Ende September zum ersten Mal den „Rotfuchs“, einen Preis für ehrenamtliches Engagement. Als Preisträger kommen Menschen in Frage, die sich ehrenamtlich für andere Menschen in Reinickendorf-Ost einsetzen, dem Wahlkreis von Bettina König. Die Abgeordnete, die früher auch lange selbst an der Residenzstraße gewohnt hat, möchte so das Ehrenamt im Bezirk sichtbarer machen.

Im Wahlkampf trat sie durchaus mehrdeutig als „die Rote für Reinickendorf“ auf. Denn mit ihren leuchtend roten Haaren ist sie immer leicht zu erkennen. Von Natur aus hat König leicht rötliche Haare, sie hilft bei der Intensität nach. Aber auf die Frage, ob der Preis von ihrem Style inspiriert wurde, lacht sie herzlich. „Darauf wäre ich nun wirklich nicht gekommen, nein. Ich würde mich nicht als Rotfuchs bezeichnen!“ Es geht natürlich um das Wappentier des Bezirks und, dass Rot auch die SPD-Farbe ist, schadet ebenfalls nicht.

Dass gerade der Fuchs für gemeinschaftliches Engagement als Symbol stehen soll, mag verwundern. Er galt lange als Einzelgänger, aber inzwischen ist bekannt, dass Füchse ein ausgeprägtes Sozialleben haben.

Preis als Anerkennung und für mehr Öffentlichkeit

„In den letzten Jahren habe ich viele tolle ehrenamtliche Projekte in Reinickendorf-Ost kennen gelernt. Ehrenamtliche leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Unterstützung von anderen Menschen.“ Diese reichten von der Altenpflege über Lernprojekte, Obdachlosenhilfe oder andere soziale Projekte. Für König steht fest: „Ehrenamtliche sind oft diejenigen, die anderen Menschen Hilfe und Unterstützung bieten und damit auch unsere Gesellschaft zusammenhalten. Dies verdient meiner Meinung nach noch stärkere Anerkennung und Öffentlichkeit.“

Die Abgeordnete Bettina König (SPD) stiftet einen neuen Preis für Ehrenamtliche.

Foto: SPD Berlin

Das Engagement möchte sie mit dem Rotfuchs fördern und belohnen. Die Preisträgerin oder der Preisträger qualifiziert sich zum Beispiel durch langen und/oder besonderen ehrenamtlichen Einsatz für die Trophäe.

Noch steht der frisch gestaltete Pokal im Abgeordnetenbüro von Bettina König. Er ist mit 250 Euro dotiert.

Foto: Büro Bettina KöniG

Vorschläge für den Rotfuchs 2023 können mit kurzer Begründung von Bürger*innen und Organisationen sowie auch von möglichen Preisträgern selbst bis zum 27. August eingereicht werden. Entweder direkt im Abgeordneten-Büro, per Post oder per E-Mail ans Bürgerbüro Bettina König, Amendestr. 104, 13409 Berlin. Telefon: 030 / 407 24 336, E-Mail: info@bettina-koenig.de

Verleihung ist Mitte September

Die Jury besteht aus der Abgeordneten und ihrem Team. Der Rotfuchs ist mit 250 Euro dotiert und wird am Montag, dem 18. September, im Bürgerbüro von Bettina König offiziell verliehen.

