Reinickendorf: Person ertrinkt im Schäfersee

Berlin. Innerhalb weniger Tage ist eine zweite Person in einem Berliner See ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am Dienstag auf Twitter mitteilte, ging ein Notruf über eine regungslose Person im Schäfersee in Reinickendorf ein. Einsatzkräfte der Polizei Berlin seien zuerst am Ort gewesen. Sie hätten die Person aus dem Wasser gerettet und mit der Reanimation begonnen. Diese sei von Einsatzkräften der Feuerwehr übernommen worden, aber erfolglos beendet worden. Angaben zum Geschlecht und Alter der Person machte die Feuerwehr nicht.

Mann ertrinkt im Weißen See in Pankow

Blick auf das Strandbad am Weißen See in Pankow. (Archivbild)

Foto: picture alliance / Schoening

Erst am Samstagabend war ein toter Mann aus dem Weißen See in Pankow geborgen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte eine Schwimmerin am Samstagabend einen untergehenden Mann im See. Die Frau habe umgehend auf sich aufmerksam gemacht und die Rettungsschwimmer alarmiert. Nach rund dreistündiger Suche zogen Rettungskräfte einen leblosen 27-Jährigen aus dem See. Sämtliche Reanimationsversuche blieben laut Polizei erfolglos. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden gebe es aktuell nicht.

Brandenburg: 20-Jähriger tot aus See bei Eberswalde geborgen

Auch in Brandenburg gab es einen tödlichen Badeunfall. Ein 20-jähriger Mann wurde bei Eberswalde im Landkreis Barnim tot aus dem See Klein Ahlbeck geborgen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann mit Angehörigen am See. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte er am Montag einen Ball aus dem Wasser holen und verschwand daraufhin aus noch ungeklärter Ursache von der Wasseroberfläche. Feuerwehr und Wasserrettung suchten nach dem 20-Jährigen. Mithilfe von Sonartechnik und Tauchern entdeckten und bargen sie den verstorbenen Mann. Die genaue Todesursache wird laut Polizei ermittelt.

Experte: Oft führt Leichtsinn zu Badeunfällen

Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind die Gründe für Badeunfälle vielfältig. Häufig passiere es, dass Hinweise und Verbote ignoriert würden. "Mir passiert schon nichts, scheint da die Devise zu sein", so Pressesprecher Martin Holzhause. Wenn dann noch Alkohol ins Spiel komme, könne leichtsinniges Verhalten schnell gefährlich werden.

Vor allem auch Übermut und Unwissenheit sind Risikofaktoren für Badeunfälle. "Die meisten Menschen ertrinken in unbewachten Gewässern, allen voran in Seen und Flüssen." Laut DLRG lauern dort die meisten Gefahren wie Fahrrinnen, Strömungen, Brückenpfeiler oder Hindernisse unter Wasser. Außerdem überschätzen sich viele beim Baden - gerade bei hohen Temperaturen. "Die Hitze ist eine große Belastung für den Körper. Fällt dieser plötzlich in deutlich kühleres Wasser, kann es schnell lebensgefährlich werden", erklärt Holzhause.

Die DLRG empfiehlt, nur an bewachten Badestellen schwimmen zu gehen. Kinder sollte man nie unbeaufsichtigt lassen. Wer einen Badeunfall beobachtet, sollte zuerst die Rettungsschwimmer vor Ort alarmieren oder den Notruf wählen. "Dann sollte man schauen, ob man der ertrinkenden Person einen schwimmenden Gegenstand zuwerfen oder reichen kann, an dem sie sich festhalten kann", so Holzhause. Niemals sollte man sich selbst beim Rettungsversuch in Gefahr bringen.

Laut Statistik der DLRG ertranken im vergangenen Jahr in Deutschland 355 Menschen. Das sind 56 mehr als noch 2021. Zahlen für 2023 kann die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) noch nicht vorlegen.