Nordberliner SC startet ein neues Fußballturnier

Berlin. Es gibt ein neues Fußballturnier in Berlin. Am Sonnabend lädt der Nordberliner SC zum 1. Elch-Cup auf sein Gelände in Heiligensee. Acht E-Jugend-Mannschaften aus sechs Berliner Vereinen treten an im sportlichen Wettkampf um den Sieg. Um 10 Uhr erfolgt der Anstoß des ersten 15-minütigen Spiels, um 14 Uhr dann die Siegerehrung. Die Spielpläne und mehr Infos gibt es unter www.elch-cup.de. Für die kalte Saison ist auch eine Hallen-Version des Elch-Cups in Planung.

Neben dem Gastgeber, der seine beiden Jugendmannschaften E1 und E3 aufstellt, sind der BSC Rehberge mit der E1, der SC Borsigwalde mit seiner E3 und E5, der Frohnauer SC und die Reinickendorfer Füchse jeweils mit ihrer E3 sowie der FC Viktoria 1889 Berlin mit der E9 am Start.

Sie treten in zwei Vierer-Gruppen an, jeder einzelne Platz wird ausgespielt. „Einer muss ja leider auch den achten Platz belegen, aber jeder Verein bekommt einen Pokal“, verspricht Marc Dittberner vom Nordberliner SC, der das Turnier organisiert hat.

Aber in ihrer Größe unterscheiden sich die Trophäen deutlich: Von zehn Zentimeter über 30 Zentimeter bis zum Wanderpokal des Siegers, der stolze 60 Zentimeter hoch ist und auf drei Säulen steht. „Leider gab es keinen Pokal in Elch-Form – nur einen Hirsch hätte es gegeben“, sagt Dittberner, für die Fortführung des Cups ist der Organisator auf der Suche nach einem Pokal in Elch-Form. Hinweise sind willkommen.

Fußballer und Familien zusammenbringen

„Unser neues Jugend-Turnier soll junge Fußballerinnen und Fußballer zusammenbringen, die nicht nur ehrgeizig kämpfen, sondern auch gemeinsam lachen und die große Freude teilen, die dieser tolle Sport weckt“, so Dittberner vom Nordberliner SC. Sein Verein ist im Sommer 2002 aus der Fusion der beiden Nord-Berliner Traditionsvereine SC Tegel 1919 und SC Heiligensee entstanden und hat seine Geschäftsstelle am Elchdamm, sein Wappentier ist ebenfalls ein Elch – da lag der Name für das neue Turnier nahe.

„Wir wollen den Zusammenhalt unter den Jugend-Mannschaften unterschiedlicher Vereine aber auch innerhalb unseres Vereins stärken. Weil die verschiedenen E-Jugenden zu unterschiedlichen Zeiten trainieren, kennen sie sich oft kaum untereinander. Das Turnier soll das ändern.“

Außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm neben dem Spielfeld. Für die Familien der jungen Spieler, alle Nachbarn und Interessierten warten neben der Fun-Area mit dem Schießen auf eine selbst gesägte Torwand, Schussgeschwindigkeit-Messung, Mini-Tor Arena und Fußball-Basketball auch ein Kuchen- und Waffelstand sowie eine Grillstation und natürlich stehen auch warme und kalte Getränke bereit.

