Bekommt Reinickendorf seine erste bewirtschaftete Parkzone?

„Bitte bezahlen.“ Drei Minuten kosten 15 Cent in der Innenstadt. Solche Automaten will die SPD auch in Reinickendorf aufstellen.

Berlin. Innerhalb des S-Bahnrings ist sie allgegenwärtig, doch nun soll auch Reinickendorf seine erste Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden. In der Bezirksverordnetenversammlung wird die Reinickendorfer SPD das Bezirksamt auffordern, „für Reinickendorf-Ost zwischen Markstraße und Provinzstraße ein Parkraumbewirtschaftungskonzept zu erarbeiten“. Dabei sei der „Leitfaden Parkraumbewirtschaftung“ der Senatsverwaltung zugrunde zu legen.

Warum will die SPD Parkautomaten aufstellen?

Aber warum will die SPD dort künftig Automaten aufstellen und Geld kassieren? Durch die neu geschaffene Parkraumbewirtschaftung im angrenzenden Wedding hat sich der Parkdruck in Reinickendorf- Ost erhöht, erklärt die Stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Reinickendorfer SPD, Angela Budweg. „Es parken nicht nur Privatleute, sondern auch Gewerbetreibende von jenseits der Provinzstraße im Reinickendorfer Wohngebiet.“ Budweg ist neulich durchs die Straßen spaziert und hat sich ein Bild gemacht: „Die Kreuzungen waren zugeparkt und das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass Handlungsbedarf besteht.“

Probleme vor allem für Fußgänger und Rollstuhlfahrer

Fußgänger, und noch viel mehr Rollstuhlfahrer, könnten die Straßen nur sehr schwer überqueren. Eine Bewirtschaftung habe eine „ganz starke Steuerungsfunktion, damit gebietsfremde Autos fernbleiben“. „Für die Anwohner wird das Erleichterung bringen“, ist sich Budweg sicher.

Bisher gibt es in Reinickendorf nur sogenannte Parkscheinzonen mit Ausnahmegenehmigungen für die Anwohner, hier in Tegel.

Foto: Dirk Krampitz

Parken ist in Reinickendorf bisher vergleichsweise frei möglich. Bisher gibt es nur sogenannte Parkscheibenzonen, in der drei Stunden freies Parken erlaubt sind. Bewohner können eine Ausnahmegenehmigung für längeres Parken beantragten. So zum Beispiel in der wegen des geplanten Wegfalls des Bürgersteigparkens bekannt gewordenen Veitstraße in Tegel und in Hermsdorf. Eine richtige Bewirtschaftung lohnt sich in diesen Gebieten nicht, darum gibt es diese Lösung. Kontrollen erfolgen trotzdem.

Das Ende für die Parkscheibenzone in Frohnau

Am S-Bahnhof Frohnau gibt bzw. gab es eine solche Zone auch. Aber das Verwaltungsgericht Berlin hat in einem kürzlich getroffenen Urteil festgestellt, dass es Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Erweiterung der in 2019 eingerichteten Kurzparkzone bestehen. Der Bezirk hat aufgrund des Urteils jüngst beschlossen, die Zone aufzugeben. Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) wiegelt ab: „Die Parkscheibenzone in Frohnau war von vornherein als Modellprojekt konzipiert, welches nunmehr endet.“

Aber es lag wohl vor an der juristischen Konstruktion der Zone, dass sie aufgegeben wird, denn dass die Parkzeitbeschränkung rund um den bei Pendlern beliebten S-Bahnhof nötig bleibt, ist unstrittig. Verkehrs- und Ordnungs-Bezirksstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU): „Es erfolgt zeitnah die Anordnung von Kurzzeitparkplätzen, wie sie vor der Parkscheibenzone vorhanden waren. Die Parkdauer wird drei Stunden betragen.“ Und Kontrollen wird es natürlich auch geben.

