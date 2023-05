Radfahrer sauer: Ärger um die 140 Parkplätze geht weiter

In der Veitstraße in Tegel gibt es Ärger ums Parken auf dem Bürgersteig.

Berlin. Noch hängen die Schilder, die das vollständige Gehwegparken in der Veitstraße anordnen. Dabei hatte Bezirksstadträtin Korinna Stephan (Grüne) das Parken Mitte April abgeordnet und auch per Pressemitteilung öffentlich verkündet. 140 Parkplätze sollen so in der Veitstraße wegfallen. Doch kurz nach der Abordnung musste Stephan die Zuständigkeit für den Reinickendorfer Verkehr in Folge der Wiederholungswahl an ihre Kollegin Julia Schrod-Thiel (CDU) abgeben und die setzte das Verfahren dann eine Woche später erst einmal aus.

„Aus einem Fachbereich wurden Bedenken vorgelegt, die mich dazu veranlasst haben, das Verwaltungsverfahren anzuhalten. Es ist daher geboten, dass für die Veitstraße eine konsequente Prüfung aller relevanten Aspekte und Interessenlagen zur Anwendung kommt“, so Schrod-Thiel zur Morgenpost. Wann die Prüfung erfolgen wird, könne bisher „nicht pauschal beantwortet werden“.

Nicht alle Informationen seien bekannt

Aber es seien bisher nicht alle Informationen bekannt, die zum Handeln in diesem Sachverhalt nötig seien. So sind laut der Bezirksstadträtin u.a. die durchaus unterschiedlichen Restbreiten der Gehwege an allen Stellen nicht bekannt, genau wie das Fußgängeraufkommen auf beiden Seiten der Veitstraße und auch die konkreten Zahlen mobilitätseingeschränkter Verkehrsteilnehmer vor Ort.

Außerdem sei auch die Prüfung milderer Mittel noch nicht erfolgt,. Also zum Beispiel bauliche Maßnahmen für breitere Wege an einzelnen zu engen Stellen. Oder das Parken mit nur zwei Rädern auf dem Bürgersteig. Ebenfalls seien bisher noch nicht alle betroffenen Gruppen, wie z.B. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Schülerinnen und Schüler beteiligt worden.

Darum hält es Julia Schrod-Thiel „für sachgerecht und angezeigt, dass mögliche Hinweise auf ihre Tauglichkeit und Umsetzbarkeit unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen des Straßen- und Grünflächenamtes geprüft werden, um letztendlich die berechtigten Interessen aller Verkehrsteilnehmenden mit einzubeziehen und diese nicht gegeneinander auszuspielen“.

„Ernsthaft?“ - Radfahrer sind sauer

Das erzürnt die Radfahrer-Vertreter und Fußgänger-Lobbyisten im Bezirk. „Das heißt in der Konsequenz: Nur wenn genug Menschen nachweislich durch den zu engen Bürgersteig gefährdet und beeinträchtigt werden, wird die Stadträtin eventuell darüber nachdenken, hier Abhilfe zu schaffen? Ernsthaft?“, empört sich die leidenschaftliche Radfahrerin und parteilose Bezirksverordnete Kai Bartosch.

Der Landesvorsitzende des VCD Nordost, Heiner von Marschall, erinnert erst einmal an die politischen Gepflogenheiten: „Allen, die ein Amt neu übernehmen, wird üblicherweise eine 100-Tage-Schonfrist eingeräumt.“ Er begrüße, dass sich Schrod-Thiel „intensiv einarbeitet und den Vorgang gewissenhaft prüft“.

Doch nach seiner diplomatischen Vorrede steht auch für von Marschall fest, dass Gehwegbreiten nicht von der Anzahl von Fußgängern abhängen dürfen, sondern von gesetzlichen Vorgaben. Es stehe fest, dass Fußverkehr einschließlich Kinderwagen oder Rollstühlen auch im Begegnungsverkehr uneingeschränkt möglich sein müssen. „Die dafür definierten Mindestbreiten sind einzuhalten. Wo dies nicht der Fall ist, muss das Gehwegparken auch im Bestand abgeordnet werden“, sagt er im Gespräch mit der Morgenpost.

Wie bindend ist die Abordnung der Parkplätze?

Zudem habe nach seiner Einschätzung in der Veitstraße „bereits eine rechtskräftige Abordnung stattgefunden – und da ist eine Neu- und auch Wiederanordnung nicht zulässig“. Zumindest nicht ohne Änderung der äußeren Gegebenheiten.

„Wir sind zuversichtlich, dass die Straßenverkehrsordnung, das Berliner Mobilitätsgesetz und die einschlägigen Verwaltungsvorschriften auch weiterhin im Bezirk Reinickendorf konsequent umgesetzt werden“, sagt Heiner von Marschall.

Mitte Juli ist Schrod-Thiel 100 Tage im Amt, dann will von Marschall genau hinsehen.

