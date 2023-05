Berlin Reinickendorf: Hier können Sie am Wochenende kostenlos Kunst sehen

Am Wochenende öffnen 111 Reinickendorfer Künstler ihre Ateliers in interessanten Gebäuden. Der Eintrifft ist kostenlos.

Atelierhaus Adria Am Wochenende 13. und 14. Mai findet zum dritten Mal das „Atelierwochenende Reinickendorf“ statt. Am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr öffnen zahlreiche Reinickendorfer Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeitsräume für ein interessiertes Publikum. <p/> <p/>

Berlin. Auf dem Eckgrundstück Verlängerte Koloniestraße erhebt sich ein Hauptwerk der Reinickendorfer Industriearchitektur: das Verwaltungsgebäude der 1917/18 gebauten „Konserven und Dörrgemüsefabrik Adria“. Heute wird hier nichts mehr gedörrt, stattdessen entsteht frische Kunst: Seit einigen Jahren malen und modellieren im „Atelierhaus Adria“ (Kühnemannstr. 51 – 69) Künstler. Das Adria ist der Neuzugang beim „Atelierwochenende Reinickendorf“, das am 14. und 15. Mai bereits zum dritten Mal stattfindet. Zahlreiche im Bezirk verteilte Einzelateliers sowie die fünf großen Kunststandorte des Bezirks präsentieren sich. Insgesamt sind es 111 Ateliers an 23 Standorten.

Radtouren zu Künstler-Ateliers

Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr findet über die Ateliers verteilt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bei freiem Eintritt statt. Neben dem Eröffnungskonzert gibt es Führungen von Künstlern, eine Radtour zu ausgewählten Einzelateliers, Workshops, Ausstellungen, Vorführungen künstlerischer Techniken, Gespräche und immer wieder Musik. Das ganze Programm gibt es auf der Seite vom Museum Reinickendorf.

Früher wurde hier Branntwein hergestellt, nun Kunst: Das Monopol Apparatehaus.

Foto: Souad Herve

„Reinickendorf und Kunst, das ist eine Gleichung die bisher noch nicht so viele im Kopf haben“, gibt Sabine Ziegenrücker zu. Die Leiterin des Fachbereichs Kunst und Geschichte im Bezirksamt arbeitet aber mit aller Kraft daran, das zu ändern. Darum ist zum Beispiel auch das Adria-Gebäude beim Galerien-Wochenende dabei. Denn oft wurde das Adria dem Wedding zugeschlagen. Doch Ziegenrücker stellt stolz fest: „Die Straße gehört zu Wedding, aber das Gebäude zu Reinickendorf.“

Reinickendorf sei längst ein Kunst-Standort, findet Ziegenrücker. Und das ist wohl auch eine Folge der Gentrifizierung der Stadtmitte: Die Kreativen treibt es in die Außenbezirke, und so arbeiten sie auch zwischen Tegel und Alt-Reinickendorf in alten Industrie-Bauten und Bürogebäuden an ihrer Kunst.

Südamerikanische Künstler in der Branntweinfabrik

Darunter sind auch viele Architektur-Kleinode, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Aber zum Galerien-Wochenende schon. Und Ziegenrücker hofft auch deshalb auf viele Besucher aus Reinickendorf und Rest-Berlin.

Fünf große Atelierhäuser gibt es im Bezirk. Die Backsteinhäuser im Industriekomplex an der Provinzstraße 40 – 44 zum Beispiel wurden einst für die Ostdeutsche Spritfabrik GmbH errichtet, später produzierte hier die Monopolverwaltung für Branntwein hochprozentigen Alkohol. Heute befindet sich dort ein Atelierhaus, „mit stark südamerikanisch geprägter Community“, sagt Sabine Ziegenrücker.

Auch im Atelierhaus Auguste (Auguste-Viktoria-Allee 99–100), einem historischen Fabrikgebäude der Firma Degussa von 1926, arbeitet laut Ziegenrücker „ein junger Berliner Mix aus aller Herren Länder“, die noch nicht lange in Berlin sind. Denn die 37 Ateliers für 42 Künstler auf fast 2200 Quadratmetern gibt es erst seit Juni 2021.

Das Atelierhaus Auguste in der Augste-Viktoria-Allee 99-100 war früher ein Fabrikgebäude der Firma Degussa.

Foto: Kirschendieb & Perlensucher Kulturprojekte

Das ehemalige Verwaltungszentrum der Rheinmetall AG ist hingegen bereits seit Mai 2001 als „Kunstzentrum Tegel-Süd“ (Neheimer Str. 54-60) bekannt und die 60 Künstler entstammen großteilig einer Künstler-Generation davor, genau wie die 22 Kreativen in der ehemals von der Polizei genutzten Etage „AR 29“ (Alt-Reinickendorf 29).

Und obwohl er in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, ist der Künstlerhof Frohnau (Hubertusweg 60) für viele noch ein Geheimtipp. Das liegt aber auch an der Lage: In einem ehemaligen Waldhospital arbeiten seit 1998 mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler auf gut 3000 Quadratmeter Atelierfläche. Da kommt Sabine Ziegenrücker ins Schwärmen. „Ich sage mal mit allem Respekt: Das ist eine ganz eigene Kommune im Wald – ich kenne keinen vergleichbaren Ort.“ An diesem Wochenende ist Besuch herzlich willkommen.

Lesen Sie hier mehr aus Reinickendorf