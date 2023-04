In Tegel sollen 140 Parkplätze wegfallen, damit Fußgänger sich sicher bewegen können. Nach Protesten hat das Bezirksamt reagiert.

In der Veitstraße in Tegel sollten fast alle Bürgersteig-Parkplätze wegfallen.

Parkplätze Autofahrer in der Veitstraße können aufatmen - erst einmal

Berlin. Die ehemalige Verkehrsstadträtin und aktuelle Stadträtin für Stadtentwicklung Korinna Stephan (Grüne) hatte kurz vor der Neuverteilung der Verantwortlichkeiten im Bezirksamt Reinickendorf noch den Wegfall fast aller 140 Parkplätze in der Veitstraße verkündet. Es folgte Entsetzen bei Anwohnern und der CDU.

In einer Pressemitteilung hat sich nun die Nachfolgerin und Amtskollegin von Stephan gemeldet. In der Tegeler Veitstraße herrsche ein hoher Parkdruck. Viele Bewohner hätten sich beschwert über die Planungen. „Vor diesem Hintergrund erscheint eine unerwartete Einschränkung der langjährigen Praxis ohne Vorliegen von geprüfter Erforderlichkeit als nicht nachvollziehbar. Es ist von hoher Dringlichkeit, dass hier eine konsequente Prüfung aller relevanten Aspekte und Interessenslagen zur Anwendung kommt. Aus diesem Grund habe ich die bisherige Planung in der Veitstraße ausgesetzt“, sagt die seit letzter Woche für die straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen zuständige Bezirksstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU).

In der Veitstraße in Tegel parken die Autos auf beiden Bürgersteigen. Für die Fußgänger bleibt nur wenig Platz.

Foto: Dirk Krampitz

Bisher unbekannt seien beispielsweise die Restgehwegbreiten im Einzelfall, das Fußgängeraufkommen, die Prüfung und mögliche Anwendung milderer Mittel, die Überlegung baulicher Maßnahmen, die eine Verbreiterung des Gehweges ermöglichen könnten und die Berücksichtigung auch gegenseitiger Interessen im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung.

Verkehrsteilnehmer „nicht gegeneinander ausspielen“

„Ich halte es daher für sachgerecht und angezeigt, dass mögliche Hinweise auf ihre Tauglichkeit und Umsetzbarkeit unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen des Straßen- und Grünflächenamtes geprüft werden, um letztendlich die berechtigten Interessen aller Verkehrsteilnehmenden mit einzubeziehen und diese nicht gegeneinander auszuspielen“, so die Bezirksstadträtin für Ordnung, Umwelt und Verkehr.

Ihr Parteikollege, der Reinickendorfer CDU-Fraktionsvorsitzender Marvin Schulz, der sich im Morgenpost-Gespräch für ein Nebeneinander aller Mobilitätsformen ausgesprochen hat, kommentiert: „Die Mobilitätswende ist wichtig, wir dürfen das Vertrauen der Bürger nicht mit parteipolitisch motivierten Schnellschüssen verspielen. Sonst landen wir in der Verkehrspolitik in einer Sackgasse.“

Lesen Sie hier mehr aus Reinickendorf