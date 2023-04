Streit um den Wegfall von 140 Parkplätzen in Tegel

Damit sich auch Menschen im Rollstuhl auf dem Bürgersteig bewegen können, sollen in der Veitstraße in Tegel fast alle Parkplätze wegfallen.

Berlin. Es war eine ihrer letzten Amtshandlungen in der Verantwortung fürs Reinickendorfer Verkehrsressort: Kurz vor der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) schickte Bezirksstadträtin Korinna Stephan (Grüne) eine Pressemitteilung heraus, worin sie schrieb, dass ein weiterer „Schritt für mehr Barrierefreiheit auf Gehwegen“ gegangen worden sei. „Entlang der Veitstraße von Berliner Straße bis Eisenhammer Weg sowie am Waidmannsluster Damm vom S-Bahnhof bis zur Dianastraße wurde das Gehwegparken abgeordnet, da die Gehwegbreite nicht ausreichte, um diesen als Mensch mit einem Rollstuhl sicher zu befahren.“

Im Zuge der Neuwahl hat die CDU als stärkste Fraktion im Bezirk während der BVV auch die Zuständigkeiten der Stadträte neu verteilt und Stephan behielt nur das Ressort Stadtentwicklung, zuständig für Verkehr und Umwelt ist nun zusätzlich die bisherige Ordnungsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU).

Der Gehweg zu schmal für zwei Fußgänger

Bisher parken die Autos in der Veitstraße, die am Feuerwehrmuseum von der Berliner Straße abgeht, auf dem Bürgersteig, weil die Fahrbahn sonst zu schmal ist für den Verkehr. „Das Parken auf dem Bürgersteig hätte nie genehmigt werden dürfen“, sagt Korinna Stephan (Grüne) im Morgenpost-Gespräch. Der übrig bleibende Fußweg sei zu schmal, es könnten sich schlecht zwei Fußgänger begegnen. „Und wenn die beiden Fußgänger im Rollstuhl sitzen, ist das hier schlicht nicht möglich.“

Bisher war das Parken auf dem Gehweg in der Veitstraße angeordnet.

Foto: Dirk Krampitz

Auch bei einem Rollstuhlfahrer wird es schon schwierig. Und wer den Kiez kennt, weiß, dass Rollatoren und andere Geh-Hilfen weit verbreitet im Einsatz sind. Und auch einem Totschlagargument begegnet Stephan: Wer aufs Auto angewiesen sei und einen Sonderparkausweis für schwerbehinderte Menschen habe, würde auch zukünftig in der Nähe parken können. „Vielleicht nicht mehr direkt vor der Tür, aber in der Nähe“. Allen anderen empfiehlt die Stadträtin, die nun für Stadtentwicklung zuständig ist die Nutzung der Parkhäuser. „Sie stehen weitgehend leer.“

Anwohner sollen Parkhäuser nutzen

„Der Verweis auf gebührenpflichtige und weit entfernte Parkhäuser ist eine Frechheit gegenüber den Tegeler Anwohnern und Arbeitnehmern“, ärgert sich der Reinickendorfer Bezirksverordnete, Felix Schönebeck, der auch Vorsitzender der CDU Tegel ist. Zu den Parkhäusern bestünden „erhebliche Laufwege“ von bis zu einem Kilometer. „Vor allem die in den Parkhäusern anfallenden Gebühren in Höhe von 1,50 Euro je Stunde bzw. 10 Euro pro Tag sind auf Dauer nicht zumutbar, zumal die Anwohner bereits für das Parken in der Anwohnerparkzone Gebühren ans Bezirksamt entrichten müssen“, erklärt Schönebeck. „Die Parkplatzsituation in Tegel ist trotz der Anwohnerparkzone seit Jahren sehr angespannt und wird durch solche Maßnahmen weiter verschärft.“

In der Veitstraße wurde bisher auf beiden Seiten auf dem Bürgersteig geparkt.

Foto: Dirk Krampitz

Laut CDU-Reinickendorf-Faktionsvorsitzendem Marvin Schulz würden 140 Parkplätze wegfallen. Er findet die Verkündung durch Korinna Stephan kurz vor Zuständigkeitsabgabe „politisch stillos von der Bezirksstadträtin, die ich sonst sehr schätze“. Man müsse das nun überprüfen und entsprechend handeln. Die nun zuständige Bezirksstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) wollte sich auf Morgenpost-Anfrage nicht zu der Angelegenheit äußern.

Einigkeit herrscht: mehr Barrierefreiheit muss her

Fest steht immerhin, dass die Bezirksbeauftragte für Menschen mit Behinderung eindringlich die Bezirksverwaltung auf Gefahrenstellen in der Veitstraße hingewiesen hatte. Und selbst Felix Schönebeck sieht Handlungsbedarf in Sachen Barrierefreiheit. Er regt einen Kompromiss an, „dass mehr Gehwegbreite beispielsweise durch das Parken halb auf dem Gehweg und der Straße erreicht werden kann – ohne dass sämtliche Parkplätze zwangsläufig dafür wegfallen müssen“. Er hat daher schriftlich Widerspruch gegen die Abordnung beim Bezirksamt Reinickendorf eingelegt.

