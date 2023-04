Wohnungen und Kita für Kirche des Luftbrücken-Architekten

Die Martinius-Kirche in Tegel feiert am Sonntag Richtfest für einen Kita-Neubau mit 60 Plätzen und 12 Wohnungen.

Berlin. Mit dem roten Elektrorad kommt Jean-Otto Domanski angeflitzt. „Damit bin ich in zehn Minuten überall in unserer Gemeinde“, sagt der autolose Pfarrer der Evangelischen Gemeinde Tegel-Borsigwalde, die immerhin fünf Kirchen umfasst. Die liebste ist Domanski die Martinius-Kirche in der Sterkrader Straße. Der Nachkriegsbau von Bauhaus-Schüler Eduard Ludwig, nach dessen Plänen auch das Luftbrückendenkmal in Tempelhof errichtet wurde, hat eine ganz eigene Atmosphäre. An der Rückwand strahlt eine Glasmalerei nach einem Entwurf von Götz Löpelmann in unterschiedlichen Blautönen.

Mit einem Festgottesdienst und anschließendem Richtfest mit nachträglicher Grundsteinlegung feiert die Gemeinde dort am Sonntag um 10.30 Uhr mit Kita-Kindern, Eltern, Gemeindemitgliedern und Interessierten den Kita-Neubau mit 60 Plätzen und zwölf Wohnungen, die in zwei Etagen über der Kita entstehen.

Pfarrer Jean-Otto Domanski predigt manchmal kindgerecht mit Handpuppen wie Violetta dem Schaf.

Domanski nützt bei diesem Gottesdienst den Teil der Bergpredigt, wo Jesus seinen Zuhörern erklärt, dass diejenigen, die seine Lehren in Taten umsetzten, einem Mann glichen, der sein Haus auf soliden Fels gebaut hat. Als eine Wasserflut kam, konnte diese dem Haus dank seines soliden Fundaments nichts anhaben. Diejenigen, die ihn hörten, aber dem Gehörten keine Taten folgen ließen, gleichen nach Jesus einem Mann, der sein Haus auf Sand baute. Denn dieses Haus würde vom Wasser zum Einsturz gebracht. Er wird mit seiner Handpuppe Lisbeth predigen. „Es werden auch viele Kita-Kinder da sein.“ Während der Corona-Pandemie hat Domanski Kindern auch schon die Viren-Mutanten mit seiner anderen Puppe, dem Schaf Violetta, auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde erklärt.

Zu Beginn musste der Pfarrer die Gemeinde befrieden

Der Mann, der seinen französisch-deutschen Vornamen seinen hugenottischen Mutter verdankt ist seit 1998 in der Gemeinde. Für einen Pfarrer ungewöhnlich lang. Aber er erzählt, wie er damals in eine zutiefst zerstrittene Gemeinde kam und zehn Jahre brauchte „für den Kulturwandel“ und um die Gemeinde zu befrieden. Eine Zeit, die nicht einfach war. Aber er hat sie produktiv genutzt. Mittlerweile ist der auch Coach und weiß, wie man vermittelt und schlichtet. „Meine Ausbildung zum Coach war sozusagen Notwehr in dieser Situation“, sagt er und lacht.

Das neue Kita-Gebäude in der Sterkrader Straße/Ecke Namslaustraße wird umweltfreundlich und nachhaltig, erfüllt den KfW 55+Standard für Energieeffizienz, wird auf der gesamten Dachfläche mit einem das Stadtklima fördernden Gründach und einer darüber befindlichen Photovoltaikanlage mit 6 kWp ausgestattet und mit einer Luft-Wärme-Pumpe beheizt. Aufgrund des Wasserschutzgebietes und der Schadstoffschlieren im Boden durch das früher dort befindliche Gaswerk ist keine Erdwärme-Nutzung möglich. Aus diesem Grund wurde auch auf die Erstellung eines Kellers verzichtet. Aktuell in Planung ist die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf 39 kWp.

Kurz vor dem Richtfest sieht es auf der Baustelle neben der Martinius-Kirche in Tegel so aus.

Begonnen wurde mit den Bauarbeiten im September letzten Jahres. Die Einweihung des Gebäudes und der Umzug der Kita vom jetzigen Standort auf der linken Seite der Kirche in das neue Gebäude sind für das Frühjahr 2024 geplant. Dann wird die Platzzahl der Kita von derzeit 45 auf 60 Kinder steigen, die sich in dem 520 Quadratmeter großen Erdgeschoss mit Krippen- und Elementarbereich und 700 Quadratmeter Außenbereich tummeln werden. „Kita-Plätze sind in ganz Berlin rar, auch hier“, sagt Domanski.

Pläne für eine Bebauung der Freifläche neben der unter Denkmalschutz stehenden Martinus-Kirche gab es schon länger. Aber erst Anfang 2022, kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, konnte sich die Evangelische Kirchengemeinde Tegel-Borsigwalde mit dem Bauunternehmen Ten Brinke einen Generalübernahmevertrag abschließen. Gerade noch rechtzeitig.. „Zum Glück haben wir einen Festpreis vereinbaren können, sonst wäre dieses Projekt wohl nicht mehr zu stemmen gewesen für uns angesichts der Kostensteigerungen im Bausektor“, sagt Domanski.

Finanzierung unter anderem durch Erbbaupachtvertrag

Für die Finanzierung der Gesamtkosten des Neubaus in Höhe von 5,8 Mio. Euro, (davon 2,8 Mio. Euro für die Kita und 3 Mio. Euro für die Wohnungen), hat die Kirchengemeinde mit dem Baukonzern einen Erbbaupachtvertrag für das Gelände links neben der Martinus-Kirche geschlossen. Die dort derzeit noch ansässige Kita wird nach Fertigstellung in den Neubau umziehen und das alte Kitagebäude und das danebenliegende alte Wohngebäude werden abgerissen. „Hier sind meine Kinder aufgewachsen, es ist schon ein komisches Gefühl zu sehen, wie das verschwindet“, gibt der Pfarrer zu. Aber das Leben ist Wandel und auf dem so freiwerdenden Gelände sollen voraussichtlich ein Seniorenheim und nach aktuellem Stand kleine Wohnungen entstehen.

Neben den Einnahmen aus dem Erbbaupachtvertrag fließen Geld der Kirche, der Stadt Berlin und Mittel der KfW-Förderbank in die Finanzierung. Die Kosten für die Erstellung der Wohnungen werden v.a. durch ein Darlehen finanziert, welches durch die Mieteinnahmen und die Einnahmen aus dem Erbbaupachtvertrag zurückgeführt wird.

Die Altarwand wurde nach einem Entwurf von Götz Löpelmann durch eine Glasmalerei ersetzt, die tagsüber in unterschiedlichen Blautönen intensiv leuchtet.

Foto: Dirk Krampitz

Für Domanski und seine Gemeinde ist das allerdings erst der Anfang von langen Bauarbeiten: Als nächstes steht die Sanierung der inzwischen 60 Jahre alten Kirche an, die schon zwei Betonsanierungen hinter sich hat: Neue Fenster und eine neue Heizung sind die größten Punkte. Es wird schwer, die großen Fenster energetisch zu verbessern bei gleichbleibendem Aussehen und vertretbaren Kosten - aber die Auflagen des Denkmalschutzes sind streng. „Es bleibt spannend“, sagt Domanski und lächelt voller Gottvertrauen.

