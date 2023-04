Die Schulzendorfer Straße soll Fahrradstraße werden

Die SPD will den hinteren Teil der Schulzendorfer Straße in Hermsdorf zur Fahrradstraße machen.

Berlin. Seit Jahren wird über eine Verkehrsberuhigung der Schulzendorfer Straße diskutiert. Nun startet die Reinickendorfer SPD einen erneuten Versuch für mehr Fahrradfreundlichkeit: Bei der BVV am Mittwoch wird die Fraktion einen einen Antrag einbringen, in dem das Bezirksamt ersucht wird „zu prüfen, ob die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind bzw. geschaffen werden können, um in der Schulzendorfer Straße zwischen Hermsdorfer Damm und Parkplatz am Waldspielplatz eine Fahrradstraße einzurichten“.

In der Mitte der dortigen Fahrbahn wurde erst Ende 2021 ein drei Meter breiter Asphaltstreifen installiert über dem wenig fahrradfreundlichen Kopfsteinpflaster. Errichtet wurde er laut Bezirksamt, um das Fahrradfahren auf dieser Straße „attraktiver“ zu machen. Allerdings wurde mit dem glatteren Belag auch das Autofahren attraktiver und ebenso schneller und zum Teil wurden Fahrradfahrer aufgrund der Platzverhältnisse und Ungeduld sehr dicht überholt, der vorgeschriebene Abstand von 1,50 Meter kann in der Realität kaum eingehalten werden.

Es gab bereits die Idee, ein Verbot des Überholens einspuriger Fahrzeuge mittels Verkehrsschild 277.1 zu verhängen, das ließ sich aber rechtlich nicht umsetzen. „Nun greifen wir die Idee auf Wunsch von diversen Bürgerhinweisen anders auf und versuchen es so“, sagt Angela Budweg, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.

Fahradverkehr als dominierende Verkehrsform

Grundvoraussetzung für eine Fahrradstraße ist laut Budweg, „dass man vermutet, dass der Fahrradverkehr dort die dominierende Verkehrsart wird – das ist sicherlich noch nicht der Fall“, gibt sie zu. Aber sie glaubt, dass sich das in der an sich ruhigen Anwohnerstraße mit Nähe am Tegeler Forst noch entwickelt. Aber man in Zukunft werde er zunehmen, meint Budweg. Sie wohnt dort selbst um die Ecke und ist viel mit dem Rad unterwegs.

Ein Hindernis gibt es aber noch: die Rahmenbedingungen des aktuellen Radverkehrsplans. Er sieht eine Breite von mindestens vier Metern für Fahrradstraßen vor, so könnten zwei Fahrräder pro Richtung bequem und sicher nebeneinander fahren. „Der asphaltierte Streifen ist aber nur drei Meter breit“, sagt Budweg. Man müsste also eine Parkspur wegnehmen und nachasphaltieren - zumindest nach bisherigen Regelungen. Doch da CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag ohnehin festgeschrieben haben, dass sie Radwegbreiten Flexibel handhaben wollen, sieht Budweg keine Not für diese Baumaßnahmen und eine leichtere Möglichkeit der Umsetzung. „Eine Breite von vier Metern wäre in der Schulzendorfer Straße natürlich total übertrieben, drei Meter reichen.“

Eins möchte die Politikerin aber trotzdem klarstellen, auch wenn es in der Bestimmung für Fahrradstraßen heißt, dass das Ziel sei, „dass motorisierter Individualverkehr, außer Ziel- und Quellverkehr, im jeweiligen Straßenabschnitt unterbleibt“, glaubt sie: „Für Autofahrer gibt es keine dramatische Änderung. Sie dürfen ja weiterhin dort fahren. Nur die Radfahrer haben Vorrang, dürfen nicht überholt werden. Das macht es für die Radfahrer viel sicherer.“

Lesen Sie hier mehr aus Reinickendorf.