Frauen fahren mit dem Rad zu mehr Selbstbestimmung

Berlin. Die Reinickendorfer BVV-Politikerin Kai Bartosch kann man fahrradbegeistert nennen. Der Fahrradhändler Karl Degen nennt sie „fahrradverrückt“ und Linken-Politikerin Bartosch schaut mehr amüsiert als tadelnd. Die Wittenauerin ist eine leidenschaftliche Radlerin. Am Oster-Wochenende hat sie bei einer Ausfahrt eine Geschwindigkeit von 54 km/h erreicht. „Es ging nur leicht bergab“, sagt sie stolz und schwärmt von ihrer elektrischen Schaltung am Rennrad.

Das Rad ist für sie Sportgerät, aber auch alltägliches Transportmittel im Bezirk. Und in der Stadt ist sie mit 40 Kilometer pro Stunde nicht langsamer als Autofahrer unterwegs. Vor diesem Hintergrund wird auch sehr viel klarer, was Bartosch und andere Berliner, die täglich durch Berlin radeln und nicht nur ein paar Kilometer dahinrollen, in der Radverkehrsinfrastruktur fehlt. Wer Schock-Momente im Fehlverhalten von Autofahrern gegenüber Radfahrern sehen will, wird unter Bartoschs Twitter-Account @keb_berlin viel zu oft fündig.

Bartosch spendiert alle zwei Monate ein Rad

Und trotzdem ist es für Bartosch fast unvorstellbar, dass jemand nicht Rad fährt oder sogar nicht radfahren kann. Und doch weiß sie, dass genau das existiert. Und sie will Abhilfe schaffen. „Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich mein Hobby und etwas Sinnvolles zusammenbringen kann“, sagt sie. Und nach einigem Überlegen kam sie auf die Idee: Ab sofort spendet sie, finanziert von einem Teil ihrer Aufwandsentschädigung als BVV-Mitglied, alle zwei Monate ein Rad für eine Frau oder ein Mädchen in Reinickendorf, die oder das noch kein Fahrrad hat und sich auch keines leisten kann. Denn das Rad ist für Bartosch mehr als Transportmittel oder Freizeitgerät: „Teilhabe und Selbstbestimmung beginnen bei der Mobilität.“ Der Name ihres Projekts: „Frauen aufs Rad“.

Das erste Rad wird beim Frühlingsfest vergeben

Das erste Fahrrad wird Bartosch zum Frühlingsfest der Reinickendorfer Linken am Donnerstag ab 15 Uhr (Roter Laden am Schäfersee, Vierwaldstätter Weg 16) übergeben. Dazu gibt es Musik, Waffeln, Kaffee und Kuchen sowie Kinderschminken. Ausklingen wird der Tag einem Offenen Forum zur für die Linken nicht ganz überraschenden Frage: „Sind Demokratie und Kapitalismus auf Dauer vereinbar?“

Und auch wenn die Übergabe im Rahmen einer Partei-Veranstaltung stattfindet, legt Bartosch Wert auf die Feststellung: „Das ist mein Ding. Ich wollte es extra nicht vor der Wahl machen, damit es nicht so einen Wahlkampf-Geruch bekommt“, sagt sie, während sie in der Wittenauer Werkstatt von Karl Degen steht, der hinter einem Dönerladen mit seinem Sohn und einem Herren-Barber an Rädern schraubt.

Seit 14 Jahren ist er dort ansässig, seit 30 Jahren verkauft er Räder, war nach der Wende einer der ersten, der Mountainbikes in großer Zahl liefern konnte, als die Wessis die Schlagloch- und Naturlandschaften im Osten erforschen wollten.

Als erstes Geschenk haben sie das silberne Damenrad mit sieben-Gangschaltung, Tiefeinstieg, Federgabel und Federsattelstütze in Rahmengröße 48 aufgetan. „Es kommt von einer älteren Dame, die es aus Altersgründen nicht mehr fahren wollte. Ein gutes Rad, noch gut in Schuss, wenig gefahren“, sagt der Mechaniker, der es der Seniorin abgekauft und gewartet hat und nun im Rahmen von Bartoschs Projekt weitergibt.

Radfahren lernen im Frauentreff

Um sie möglichst gerecht zu verteilen, hat sie sich an den Interkulturellen Mädchen- und Frauentreff im Ava-Kiez gewandt. Das Zentrum unweit vom Kurz-Schumacher-Platz bietet neben Lern-Training für Schülerinnen jeden Alters und Hip-Hop-Tanz, Anti-Stress-Beratung und Kickboxen für Frauen auch Fahrradkurse an. „Wir merken immer wieder, dass es Frauen gibt, die nie Radfahren gelernt haben oder es lange nicht mehr gemacht haben und sich nicht trauen. Dies nicht zu können, ist oft mit Scham behaftet“, sagt Frauentreff-Mitarbeiterin Julia Kübler. Doch bei ihnen könnten sie es ganz langsam lernen. Erwachsene beginnen klassischerweise ohne Stützräder, tasten sich aber an den Gleichgewichtssinn mit einem Tretroller heran, steigen dann um auf ein Erwachsenen-Laufrad und probieren schließlich das normale Pedal-Rad.

Kai Bartosch (Linke) und Fahrradhändler Karl Degen schauen sich das Rad an, das am Donnerstag übergeben wird.

Foto: Dirk Krampitz

Der Frauentreff hält einige Leihräder für Frauen im Angebot, aber es sind es zu wenige und ein eigenes Rad ist natürlich auch besser, weil es sich spontaner und öfter benutzen lässt. Und auch wenn das Sprichwort anderes verheißt, glaubt Julia Kübler: „Mit dem Fahrradfahren ist es wie mit vielen Dingen: Man sollte es regelmäßig praktizieren, sonst verlernt man es.“ Zumindest wächst wieder einmal die Scheu davor, sich in den Großstadtverkehr zu stürzen. Und obwohl es viele Frauen mit migrantischen Wurzeln und Geflüchtete sind, sei es eine komplette Mischung. Beim zuletzt durchgeführten Fahrradkurs nahmen Frauen im Alter von Ende 20 bis Anfang 70 teil.

Viele Gründe, warum Frauen die Öffis nicht nutzen

„Für die Frauen geht ganz einfach darum, ihren möglichen Bewegungsradius zu vergrößern“, sagt Julia Kübler. Zwar gebe es auch die öffentlichen Verkehrsmittel. „Aber es gibt mannigfaltige Gründe, warum Frauen den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen. Man bekommt es erst im Einzelgespräch mit. Und wenn es nur der Grund ist, dass das Geld für die Fahrkarte nicht reicht.“

Wer Räder abgeben will, damit sie an Reinickendorferinnen weitergegeben werden, kann sich an den Fahrradladen von Karl Degen wenden. „Ein vorhandener Kaufbeleg wäre ideal“, sagt der Fahrradhändler. „Aber sonst setzte ich auf Menschenkenntnis. Man merkt schon, ob jemand sein Rad verkauft oder nur ein fremdes Rad gerade irgendwo losgeschnitten hat, um Geld zu machen.“

