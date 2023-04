Während der Sommerferien: Mit dem BVG-Bus zum Strandbad

Die BVG fährt auch in diesem Sommer das Strandbad Tegelsee mit dem Bus an. Gleichzeitig werden Autofahrer gewarnt.

Berlin. Mit dem Auto hoffen, dass es einen freien Platz auf dem Parkplatz gibt, oder 20 Minuten von Konradshöhe oder Tegelort durch den Wald laufen (und natürlich nach dem Baden auch wieder zurück) – anders kam man nicht ins Strandbad Tegelsee. Nun gibt es gute Neuigkeiten für die kommenden Sommerferien: Der Bus zum Strandbad Tegel wird nach einem erfolgreichen Test im letzten Jahr wieder in den Sommerferien vom S-Bahnhof Tegel zum Strandbad fahren, wie Bezirksstadträtin Korinna Stephan (Grüne) verkündet.

Darauf haben sich das Land Berlin als Auftraggeber, der Bezirk Reinickendorf, die Berliner Forsten und die BVG verständigt, dort laufen bereits die internen Vorbereitungen für den Einsatz.

Busse täglich von 10 bis 20 Uhr

Wie im Vorjahr wird die Buslinie 222 das Strandbad an allen Tagen der Sommerferien im 40-Minuten-Takt anfahren. Die Fahrten beginnen und enden am S-Bahnhof Tegel. Die Busse zum Strandbad sind täglich von 10 bis 20 Uhr unterwegs. Der Ferienverkehr zum Strandbad war im Jahr 2022 als Teil des Pakets „Bessere Ausflugsverkehre“ und auf Drängen der Bezirksstadträtin Stephan testweise eingeführt worden. Während neue Linienäste üblicherweise einige Zeit brauchen, bis sie von den Fahrgästen angenommen werden, waren die Busse von Beginn an gut nachgefragt

Korinna Stephan: „Ich freue mich sehr, dass wir uns auf eine Fortführung dieses Angebots verständigen konnten. Im letzten Jahr erreichten mich viele Zuschriften insbesondere älterer Menschen, die sich dankbar über das Angebot zeigten und froh waren, endlich zum Strandbad zu gelangen. Es ist ein gutes Beispiel, wie die Schaffung von Angeboten des ÖPNV Teilhabe ermöglicht. Ich freue mich für die Betreiber des Strandbades, dass durch das Angebot hoffentlich wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher ihren Weg in dieses fantastische Freibad finden werden.“

Noch herrschen keine Badetemperaturen im Strandbad Tegelsee.

Foto: Susanne Kollmann

Auto-Stellplätze stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Das Parken entlang der Wege im Wald ist nicht erlaubt. Und so lobt Stephans Amtskollegen Julia Schrodt-Thiel (CDU) den Nahverkehr, „um die Erreichbarkeit der Freizeit- und Sportstätte ohne eigenes Kraftfahrzeug gewährleisten zu können“. Und auf der anderen Seite hat Reinickendorfs Ordnungsstadträtin dann auch noch eine Warnung parat für alle, die doch mit eigenem Auto kommen wollen: „Vor Ort sind die knapp vorhandenen Parkmöglichkeiten in der Sommerzeit schnell belegt, so dass es zu erheblichen Problemen auf der Zuwegung zum Strandbad und dem Parkplatz selbst kommt.“ Schrodt-Thiel kündigt an, dass die Zuwegung sowie die Parkfläche vom 13. Juli bis zum 27. August kontrolliert werden.

