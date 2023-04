So sollen die Fuchs-Skulpturen für Reinickendorf aussehen

Berlin. Sie sind Botschafter Berlins und immer wieder Anziehungspunkt für Selfies: die Buddy Bären. Nach dem Vorbild der bunten Berliner Wappentier-Skulpturen will nun auch der Bezirk Reinickendorf mit Füchsen um Aufmerksamkeit werben. Das hat Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) der Morgenpost im Herbst verraten. Nun ist klar, wie es weitergeht. Insgesamt 20 Fuchs-Skulpturen sollen ab August in Reinickendorf aufgestellt werden und in jedem der elf Ortsteile sowie an touristischen Treffpunkten stehen.

Für die Anfertigung der etwa einen Meter hohen und 140 Zentimeter langen Skulpturen hat nach einer öffentlichen Ausschreibung die Firma D&W Collection aus Großengottern im nördlichen Thüringer Becken den Zuschlag erhalten. Sie startet in den nächsten Wochen nun mit der Produktion einer Gussform, aus der die einzelnen Rohlinge aus Glasfaserkunststoff (GFK) gefertigt werden. Dazu wird erst eine Form hergestellt, die für bis zu 150 Abdrücke taugt. Zwei Skulpturen pro Tag seien zu schaffen, sagt Geschäftsführer Willhelm Uphoff. „Wir hatten eigentlich vorgeschlagen, dass der Fuchs sitzen soll, aber der Bezirk wollte ihn lieber stehend“, so Uphoff.

Präsentiert werden sie bei der Fuchs-Parade

Der Skulpturenmacher, der auch schon Kamele in Originalgröße und Eistüten in Übergröße hergestellt hat, sucht aktuell noch nach einem Künstler, der die ursprüngliche Form aus Styropor schnitzt. Daraus wird dann die Master-Form gefertigt, in der dann aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) der Fuchs wird. „Übrigens dasselbe Material wie Autospoiler“, erklärt Uphoff.

Bis August sollen alle Rohlinge fertig sein. Die Firma liefert sie weiß grundiert nach Berlin. Anschließend sollen die frischen Füchse im Rahmen eines ausgeschriebenen Wettbewerbs durch lokale Künstlerinnen und Künstler sowie Schulen mit Acryllacken bemalt werden. Nach der Gestaltung präsentieren sich die Füchse bei einer sogenannten „Fuchs-Parade“ der Öffentlichkeit und werden dann an ihre endgültigen Standorte gebracht.

Zehn Kilo leicht und schwer entflammbar

Bezirksbürgermeister Brockhausen, in dessen Büro auch ein ausgestopfter Fuchs steht, hatte die Idee vor einiger Zeit und ist nun froh, dass sie langsam Form annimmt. „Unser Fuchs wird mit Sicherheit über die Bezirksgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgen und somit für Reinickendorf werben“, hofft er.

Die fertigen Fuchs-Skulpturen sind hohl, schwer entflammbar relativ leicht. Rund zehn Kilo wird ein fertiger Reineke wohl wiegen. Trotzdem ist er so stabil, dass sich Kinder draufsetzen können. „Und auch bei Erwachsenen bricht er nicht“, sagt Geschäftsführer Uphoff.

Darum senkt der Fuchs die Lunte

Damit die Bezirksmaskottchen trotzdem nicht so einfach weggetragen werden können, werden sie auf eine schwere Betonplatte verschraubt. Und weitere Vorsichtsmaßnahmen wurden auch getroffen: Wer Füchse in freier Wildbahn sieht, kann bemerken, dass sie ihren Schweif oft nach hinten Strecken. Der Skulptur-Fuchses trägt die Lunte dicht an den Hinterläufen. „Das liegt in der Sorge vor Vandalismus begründet“, erklärt Uphoff. Einen gestreckten Fuchsschwanz könne man viel leichter abbrechen.

Das Fuchs-Projekt kostet 50.000 Euro und wird finanziert aus Zuschüssen, die von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in touristische Projekte der Bezirke fließen.

