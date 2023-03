Berlin: Hier landet der rote Opel vom Kurt-Schumacher-Damm jetzt

Berlin. Am Freitag um 10.37 Uhr schickte der Leiter des Amts für Regionalisierte Ordnungsaufgaben (RegOrg), Steffen Krefft, die Vollzugsmeldung per Mail: „Das Fzg. Ist beseitigt!“

Mit der Abkürzung für „Fahrzeug“ ist der rote Opel Astra mit polnischen Kennzeichen gemeint, der die Pendler, die am Kurt-Schumacher-Damm die A111 verlassen, seit Monaten vor Rätsel gestellt und nicht wenige auch genervt hat. Weil er auf dem Bürgersteig vor der Julius-Leber-Kaserne parkte, wo sonst niemand steht, weil es schlicht nicht erlaubt ist.

Bürger und Funktionsträger haben sich aufgeregt, dass der Dauer-Falschparker dort scheinbar unbehelligt über Monate steht, während gewöhnliche Falschparker schon bei einer Zeitüberschreitung von wenigen Minuten oder beim Parken auf dem Bürgersteig ein Ticket kassieren. Anfangs tobte zwischen den Ordnungsämtern der Bezirke Reinickendorf und Mitte noch ein Zuständigkeitsstreit, irgendwann stand aber fest: Es ist Reinickendorfer Grund und Boden. Aber da war dann schon das RegOrg Lichtenberg zuständig, das sich berlinweit um Schrottautos kümmert, sobald es sie selbst entdeckt oder von den Bezirken informiert wird.

Gelber und orangefarbener Punkt vom Amt auf der Scheibe, eingeschlagene Scheibe, aber das Autoradio war bis zum Schluss vorhanden.

Foto: Dirk Krampitz

Das Ordnungsamt Reinickendorf brachte am 26. Januar als erste Warnung den gelben Punkt am Opel an, das RegOrg Lichtenberg dann am 15. Februar den orangefarbenen Punkt, der speziell für Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen gedacht ist. Seitdem lief die Monatsfrist, die der bisher nicht ermittelbare Besitzer zur Entfernung seines Fahrzeugs hatte.

Zuletzt haben Unbekannte das Seitenfenster eingeschlagen und die Kennzeichen entwendet, das Warten auf den Ablauf der Frist tut den Autos selten gut und Anwohner sind oft genervt. Aber fürs Abtransportieren und Einlagern von Fahrzeugen vor Ende der Frist, entscheidet sich das RegOrg nur in Einzelfällen oder wenn es triftige Gründe gibt, weil dann Kosten entstehen. Nach Ablauf der gesetzlichen Frist holen die Verwerter hingegen kostenlos ab. So wie beim Opel Astra, der heute seine letzte Reise angetreten hat: zur Autopresse.