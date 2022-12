Reinickendorfs Geschichte Mit der Stadtrundgang-App lernen, was Goethe an Tegel fand

Berlin. Immer wieder wurde Oberförster Schulz im Jahr 1797 nachts wach, weil es pfeifende, schleifende Geräusche gab und irgendjemand an die Türen zu klopfen schien. Es kostete den Waldaufseher und vor allem dessen Frau, so viele Nerven, dass sie einen Naturforscher zu sich nach Hause bestellten. Der fand dann ein Kreuzholz an einer Schnur auf dem Dachboden – offenbar hatte jemand damit die Geräusche erzeugt. Nach langem Zögern durfte der angestellte Jägersbursche doch die Tochter des Hauses heiraten und der Spuk war ganz plötzlich vorbei.

Der Poltergeist-Spuk in der Tegeler Oberförsterei fand schließlich sogar Eingang in Johann Wolfgang Goethes Faust I. In der Walpurgisnacht-Szene spricht der von Goethe spöttisch als „Proktophantasmist“ bezeichnete Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai: „Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. / Wir sind so klug, und dennoch spukt’s in Tegel.“

Reinickendorf als unterschätzter Bezirk

Tegel als Teil der Weltliteratur. „Das fand ich richtig cool und das hat mich ziemlich bestärkt im Projekt – und auch dass die Humboldts hier gelebt haben – da müsste Tegel eigentlich viel mehr im allgemeinen Bewusstsein sein. Reinickendorf ist allgemein der am meisten unterschätzte Bezirk“, sagt Christiane Maihold (30).

Die sechs Dorfkern-Rundgänge sind neu in der berlinHistory-App.

Foto: Dirk Krampitz/BM

Zusammen mit ihren Kommilitoninnen Christin Haubenreißer (27) und Carla-Marie Pauls (29) hat sie das Projekt im Rahmen ihres Public-History-Masterstudiengangs an der Freien Universität und in Zusammenarbeit mit den Machern der berlinHistory e.V. sechs Rundgänge durch die Dorfkerne von Reinickendorf in die kostenlos für iPhone und Android erhältliche berlinHistory-App eingespeist.

Die alten Rentierjäger von Tegel

Maihold ist in Reinickendorf aufgewachsen, und doch wusste sie nicht so viel über ihren Heimatbezirk, wie sie gedacht hätte. „Beim Recherchieren habe ich gemerkt, dass es in Reinickendorf eine ziemliche Forschungslücke gibt“, erzählt sie beim Treffen in der Tegeler Fußgängerzone. Sie hat sich bemüht, die Lücken mit leicht verständlichen Info-Texten zu füllen: In Tegel ließen sich vor 10.000 Jahren die ersten Rentierjäger nieder, der Ortsname entstammt dem Niederdeutschen, wo „Tygel“ für „Ziegel“ steht, was auf Lehmvorkommen schließen lässt. Alt-Reinickendorf hingegen hat seinen Namen vom Bauern „Reinhard“, „Renekendorp“ (Reinhards Dorf), auch wenn Reineke Fuchs mittlerweile willkommenes Wappentier ist.

Zwei Jahre haben die drei Studentinnen die Archive durchwühlt, nach Bildern und historischen Dokumenten geforscht, was während der Corona-Beschränkungen nicht leicht war, und dann die Struktur der virtuellen Rundgänge entwickelt, Texte geschrieben und das Material zusammen mit den Bildern in die App eingearbeitet. Erst vor kurzem sind die sechs virtuellen Stadtrundgänge online gegangen. „Man kann sie vor Ort nutzen, aber auch zu Hause. Sie bringen Geschichte ins Wohnzimmer“, sagt Maihold.

Mehr als 70 interessante Orte auf den Rundgängen

Zentrum der Rundgänge sind die Dorfkerne und die dortigen Kirchen von Tegel, Hermsdorf, Dalldorf-Wittenau, Alt-Heiligensee, Alt-Reinickendorf und Lübars. Die Rundgänge erzählen die Geschichten dieser ehemaligen Dörfer, die bereits alle im Mittelalter gegründet wurden und im Jahr 1920 Teil von Groß-Berlin wurden.. Je Tour finden sich zwischen zehn und 17 Sehenswürdigkeiten entlang des Weges, insgesamt sind es rund 70 Haltepunkte, die beschrieben werden.

Maiholds Kollegin Christin Haubenreißer kam erst fürs Studium nach Prenzlauer Berg und hat die Stadt dann langsam ganz neu entdeckt. Lübars hat es ihr besonders angetan. „Ich war dort mit meiner Familie spazieren und ich war fasziniert von von diesem Dorf in der Stadt, wo es noch immer Landwirtschaft gibt und man das Gefühl hat, dass man halb in Brandenburg ist.“ Besonders interessiert hat sie die wechselhafte Geschichte der Alten Schäferhütte in Alt-Lübars 22. Sie wurde 1790 für den Herden-Hüter gebaut und gehört heute zu den ältesten Gebäuden dort. Ab 1840 wurde die Schäferhütte zum Armenheim, während des Nationalsozialismus zog dort die Hitlerjugend ein, ab 1957 bewohnte der Künstler und FU-Professor für anatomisches Zeichnen Joachim Carl-Friedrich das Haus.

Mit Kind und Kegel auf nach Tegel

Christiane Maihold (30) und Christin Haubenreißer (27) haben sich die Dorfkerne, wie hier um die Kirche in Alt-Tegel, genau angesehen.

Foto: Dirk Krampitz/BM

Besonders reizvoll ist das Zusammenspiel von historischen und heutigen Fotos. Im digitalen Rundgang durch Wittenau, einst Dalldorf, kann man die Dorfkirche aus dem Jahr 1480 und damit das älteste Bauwerk des Bezirks Reinickendorf bewundern. Der Spaziergang durch Alt-Heiligensee vermittelt den Eindruck eines noch immer beschaulichen Angerdorfes und Alt-Reinickendorfs Rundgang führt entlang einer Kriegsgräberstätte mit bewegender Geschichte. In Hermsdorf kann man nach dem Dorfrundgang noch mehr Historisches im Museum Reinickendorf erleben, das im einstigen Schulhaus untergebracht ist.

Neu-Berlinerin Haubenreißer hat Gefallen an Berliner Stadtgeschichte gefunden und will sich nun auch andere Bezirke vornehmen. „Ich finde es interessant, die blinden Flecken bunt auszumalen.“ Ihre Kollegin Maihold hat aus der Beschäftigung mit Reinickendorf sogar eine private Konsequenz gezogen. Gerade steckt sie mitten in den Umzugsvorbereitungen. Sie folgt einem alten Sommerfrische-Slogan vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts und zieht „mit Kind und Kegel auf nach Tegel“.

