Reinickendorf bremst Fahrräder aus

Berlin. Wenn es nach dem Radverkehrsplan des Senats geht, rollt das Berlin der Zukunft flink auf zwei Rädern entgegen. Unter anderem definiert das im Berliner Mobilitätsgesetz beschriebene Vorhaben ein engmaschiges Radwegenetz mit einer Länge von insgesamt 2371 Kilometern, davon 865 Kilometern Vorrangnetz, mit entsprechenden Qualitätsstandards bis 2027.

Durchschnittlich müssten die Bezirke in diesem Jahr 3,5 Kilometer auf Strecken des Radvorrangnetzes gebaut haben, um im Zeitplan zu bleiben. Die Länge der zu bauenden Strecken steigt von Jahr zu Jahr. Reinickendorf hatte sich für 2022 schon eine Strecke von fünf Kilometern in den Koalitionsvertrag der Ampel geschrieben. Doch wenn man die Realität betrachtet, herrscht derzeit Stillstand für Fahrräder in Reinickendorf.

Nur anderthalb Kilometer neu geplant

Neu geplant wurden nur etwa anderthalb Kilometer Reinickendorfer Radweg im Jahr 2022. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Marvin Schulz (28) hervor. „Das sind gerade einmal dreißig Prozent, damit bleibt das Bezirksamt weit hinter seinen eigenen Zielen zurück“, sagt Schulz und ärgert sich über die von Stadträtin Korinna Stephan (Grüne) geführte Abteilung für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr.

Es klingt nach Verdrehung der gewohnten Welt: Die CDU wirft den Grünen vor, nicht genug für Radfahrer zu tun? „Das sorgt manchmal für Verwunderung, wenn ich sage, ‘Die CDU macht sich stark für Radwege’“, sagt Schulz, der genau das im Mai getan hat: Sich für einen Radweg in der Humboldtstraße ausgesprochen. Und so ist er sicher: „Diese Irritation wird sich mit der Zeit verwachsen.“ Denn für Schulz ist es Teil des politischen Programms.

Nach 26 Jahren bekam Reinickendorf einen SPD-Bürgermeister

Nach der Berlin-Wahl 2021 bekam Reinickendorf mit dem Ampel-Bürgermeister Uwe Brockhausen erstmals wieder einen SPD-Bürgermeister. Zuvor hatten sich 26 Jahre CDU-Bürgermeister abgelöst. Zuletzt war es drei Amtszeiten lang Frank Balzer, der dann aber nicht mehr kandidierte und nun im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Seine Nachfolge bei der CDU Hermsdorf hat Marvin Schulz angetreten und wurde dann auch neuer Fraktionsvorsitzender der CDU Reinickendorf.

Marvin Schulz ist seit Oktober 2021 CDU-Fraktionsvorsitzender in der BVV Reinickendorf

Foto: CDU Reinickendorf

Und Schulz setzt neue Themen. „Im Rahmen der notwendigen Modernisierung der CDU und CDU-Fraktion habe ich beschlossen, dass das Thema Radwege eines ist, dem wir uns in der Zukunft verstärkt und anders widmen müssen als das bisher vielleicht der Fall gewesen ist.“ Es gebe in der CDU Reinickendorf, und nicht nur dort, „einen Generationenumbruch“ ist er überzeugt.

Im Brotjob ist der Kommunalpolitiker Referatsleiter „New Work“ im Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. „Ich merke bei vielen Menschen in meinem Alter, ein großes Bedürfnis sich klimaneutral und gesund.“ Auch er fahre regelmäßig Rad. „So integriere ich Bewegung in meinen Alltag.“

Kein einziger Meter neuer Radweg gebaut

Darum ärgert er sich auch täglich selbst über fehlende Radwege. Neben der verfehlten Zielplanung, sieht die Realisierung in Reinickendorf noch viel düsterer aus, wie aus der Antwort von Bezirksstadträtin Stephan hervorgeht: „Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnte im Jahr 2022 noch kein neuer Radweg baulich umgesetzt werden.“ Aber bis Ende des Jahres würden voraussichtlich noch 1080 Meter Radweg entstehen, etwa auf dem Borsigdamm und an der Waldstraße. Aufgrund von Personalnot wegen Krankheit konnte das Bezirksamt bis Redaktionsschluss keine Antwort zum aktuellen Stand geben.

Was sind die Gründe für die Misere, wenn mit der CDU selbst die stärkste Partei, die erstmals seit einem Vierteljahrhundert in der Bezirksopposition sitzt, die Ziele unterstützt? Stadträtin Stephan schreibt: Zuständige Radverkehrsplaner müssten derzeit andere Aufgaben übernehmen, hätten weniger Ressourcen für den Radwegebau, aber es würden bereits neue Stellen in ihrer Abteilung ausgeschrieben. Dazu fehlen finanzielle Mittel, darum wurde auf die Markierung von Schutzstreifen oder Radfahrstreifen auf der Fahrbahn zurückgegriffen.

Schuld sind auch die Vorgaben im Mobilitätsgesetz

Aber neben den Kosten gibt offenbar auch einen massiven Grund: „Die neuen, im Mobilitätsgesetz verankerten Maße für Radverkehrsanlagen könnten das Schaffen neuer Radwege verhindern bzw. erschweren, da nicht immer die benötigten Breiten zur Verfügung stehen und zahlreiche Bäume die Wegführung erschweren“, führt Stephan aus. Und diese grundsätzliche Bemerkung lässt aufhorchen. Im Radverkehrsplan steht. „Die Regelbreite beträgt hier 2,30 Meter, mindestens aber zwei Meter.“

Schulz sieht da Handlungsmöglichkeiten. „Ich glaube, es täte den Bezirken gut, dass die Bezirke die Möglichkeit bekommen, die Breite anzupassen, weil wir ein anderes Aufkommen haben als in der Innenstadt. In der Burgraufenstraße zwischen Hermsdorf und Frohnau braucht man keinen 2,30 Meter breiten Radweg.“

Radwege erst nach Süden, dann nach Norden

Schulz wirbt dafür, die Breiten im Mobilitätsgesetz flexibler zu gestalten. „Ich will gar nicht in erster Linie meckern, ich will lieber den Vorstoß wagen, dass alle Fraktionen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir den Ausbau im Bezirk forcieren können. Ich glaube und erlebe, dass der Bezirk immer stärker mit dem Berliner Innenstadt und dem Umland verwächst und ich stelle fest, dass der Radwegeausbau, und nicht nur der, nicht in ausreichendem Zustand ist für die Mobilität des 21. Jahrhunderts.“

Er sieht die Ausbau-Not vor allem im Süden zwischen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik und Kurt-Schumacher-Platz am größten. So hat es die Ampel auch vor. „Wenn wir den Anschluss an die Innenstadt geschafft haben, können wir immer weiter nach Norden und in den Westen ausbauen und sinn dann irgendwann auch in Frohnau und Heiligensee.“

Schulz sieht Radwege an der Roedernallee und Schildower Straße kritisch

Kritisch betrachtet er den geplanten Radweg an der Roedernallee: „Ich glaube, dass es keinen Radweg auf der Fahrbahn bedarf weil es die Feuerwehr und das THW behindern würde, wenn die Roedernallee in der Folge einspurig werden würde. Außerdem gibt es bereits einen Radweg auf dem Bürgersteig.“

Die Schildower Straße soll nach Planungen zu einer Radverkehrsstraße werden.

Foto: Dirk Krampitz

Ein weiterer Streitpunkt im Bezirk ist die Schildower Straße am Stadtrand in Hermsdorf, die zu einer Radverkehrsstraße gemacht werden soll. „Diese Idee halte ich deshalb für fragwürdig. Weil niemand daraus eine Radverkehrstraße machen will, weil sie dafür besonders geeignet ist. Sondern weil das der Kniff ist, die Straße zu sperren. Eine Radverkehrsstraße, die niemand nutzt, nützt niemandem.“ Aber grundsätzlich sei es schon eine gute Idee, den Radverkehr durch Nebenstraßen zu lenken.

Da klingt es dann wieder eher klassisch nach CDU als nach Grüner Autopolitik durch und Schulz gibt zu: „Klar haben wir da auch unterschiedliche Vorstellungen.“. Aber gemeinsam am Tisch könne man die ausräumen, glaubt er. „Das Auto muss für einen Außenbezirk auch weiterhin zur Lebensrealität gehören. Aber ich glaube auch, dass ein gutes Nebeneinander mit Fahrrädern möglich und nötig ist.“

