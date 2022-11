Scharfenberg-Schüler kämpfen mit einem Brief um ihren Rektor

Auf der Schulfarm im Tegeler See geht der Streit um die Besetzung der Schulleiterstelle in die nächste Runde.

Berlin. Als die Schulfarm Insel Scharfenberg Anfang September ihr 100-jähriges Bestehen feierte, setzte auch Astrid-Sabine Busse (SPD), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, mit der Fähre über zur Schulinsel im Tegeler See. Es gab ein buntes Programm mit Musik, unter anderem vom Schulchor, vom kommissarischen Schulleiter Matthias Völzke ließ sich Busse die Schule zeigen. Nach außen wirkte alles harmonisch.

Doch schon einen Monat später war von Harmonie auch öffentlich nichts mehr zu spüren. Und mittlerweile ist die Situation verfahren und die pädagogische Anstalt sieht einem schwierigen 101. Jahr gegenüber. Denn die Bildungsverwaltung will die Schulleiterstelle neu besetzen, die Bewerbung des kommissarischen Leiters Völzke wurde nicht berücksichtigt.

Neuer Leiter nach einem Jahr ohne Rektorin

Der studierte Lehrer Matthias Völzke arbeitete nach seiner Zeit an der Schule lange in der Wirtschaft und kehrte dann in Tegel im November 2020 in den Schuldienst zurück, nachdem die Schulfarm aufgrund krankheitsbedingten Ausfalls der Vorgängerin über ein Jahr keine Schulleitung hatte. Er habe den Notfalljob gern übernommen und mache ihn immer lieber, sagte er zur Berliner Morgenpost.

Offiziell äußert sich die Bildungsverwaltung nicht zu laufenden Besetzungsverfahren. Aber was durchgedrungen ist: Völzke ist bisher Besoldungsstufe A15, ausgeschrieben ist die Stelle für A16, dafür braucht man längere Berufserfahrungen. Die Bürokratie steht dem Frieden am staatlichen Gymnasium mit angegliedertem Internat in der Tradition des Reformpädagogen Wilhelm Blume im Weg.

Offener Brief der Schüler an die Schulsenatorin übergeben

Nun haben sich die Schüler in einem offenen Brief an ihre Senatorin Astrid-Sabine Busse gewandt: „Sehr geehrte Frau Senatorin Busse, wir, die Schüler der Schulfarm Insel Scharfenberg, wollen unseren Schulleiter, Herrn Völzke, behalten! Endlich haben wir jemanden, der sich für uns einsetzt und unsere Schule nach vorne bringt.“ Seitdem er ihrer Schule vorstehe, habe sich „vieles zum Besseren verändert“.

Diesen Brief haben Vertreter der Gesamtelternvertretung persönlich im Vorzimmer der Senatorin abgegeben. Darin kann man Fragen lesen, die genauso kindlich-empört wie berechtigt sind: „Warum will die Schulaufsichtsbehörde das mit aller Macht zerstören? Wir finden, Herr Völzke ist sehr qualifiziert und hat immer ein offenes Ohr für uns. Er bezieht uns in viele Entscheidungen mit ein und entscheidet stets im Sinne der Schule, auch wenn er sich dafür bei der Behörde unbeliebt macht und somit sich selbst schadet. Damit ist er ein großes Vorbild für uns.“

Der Schulleiter wies auf dei Missstände hin

Dem Vernehmen nach soll Völzke tatsächlich sehr oft gegenüber der Politik auf Missstände am Haus hingewiesen haben: Viele Stellen sind unbesetzt, es gibt zum Beispiel keinen Oberstufenkoordinator, keine technische Leitung, keinen Gärtner, keine Fachleitungen für Deutsch, Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften.

Aber auch ganz einfache Dinge stören die Abläufe in der idyllisch gelegenen Schule: Das Wlan funktioniert nicht und an 166 Schultagen in den vergangenen anderthalb Jahren fand kein oder eingeschränkter Unterricht wegen Problemen mit der Fähre statt. Das alte Boot ist reparaturanfällig und es gibt zu wenig Personal. Kommt es zu Ausfällen heißt es für die Schüler: selbst rudern. Das dauert und es kommt zu Verzögerungen. Das hat der Schulleiter immer wieder angeprangert. „Ich bin zu unbequem“, ist sich Völzke sicher. Er tritt selbstsicher auf wie jemand, der weiß, was er kann. Und er spürte den Rückhalt seiner Schüler auch schon vor dem Brief.

Schüler und Eltern der Schulfarm Insel Scharfenberg demonstrieren am Fähranleger für ihren kommissarischen Schulleiter Mathias Völzke.

Foto: Dirk KrampitZ

Schüler, die für ihren Rektor demonstrieren

Anfang Oktober haben die Schüler eine Demonstration für ihn organisiert. Am Fähranleger kamen knapp 200 Menschen zusammen. Schon damals sagten sie, was sie nun auch im Brief schreiben: „Er lebt uns Demokratie vor und ist sich nie zu schade, selbst anzupacken und zu helfen. Es ist uns völlig unverständlich, dass die Behörde sich über unsere Bedürfnisse so hinwegsetzen darf. Bis sich jemand Neues eingearbeitet hat, vergehen Jahre, in denen wieder nichts für unsere Schule passiert“, schreiben die Schüler über ihren Rektor.

Die Tegeler Schüler verstehen den Lauf der Bürokratie nicht: „Wieso soll uns Herr Völzke weggenommen werden? Warum etwas zerstören, das so gut funktioniert? Sollte nicht auch bei der Entscheidung einer Schulaufsichtsbehörde das Wohl der Schüler an erster Stelle stehen?“

Für viele der Schüler sei Matthias Völzke bereits der dritte Schulleiter, auf den sie sich in ihrer Schullaufbahn einstellen müssen, sagt ein Vertreter der Schulkonferenz, der anonym bleiben möchte.

Die Schulkonferenz informiert sich genau über die Bewerber

Die Schulkonferenz ist das oberste Mitwirkungs- und Beschlussgremium. Ihre Mitglieder treten selbstbewusst auf. Sie wollen mitreden im Besetzungsprozess der Schulleiterstelle. Zwar hat die Meinung der Schulkonferenz keine rechtlich bindende Kraft, aber gegen die Schulkonferenz werden in der Regel keine Personalentscheidungen getroffen. Das paritätisch aus Lehrern, Schülern und Eltern besetzte Gremium hat sich über die beiden bisherigen Bewerber für den Posten im Vorfeld genau informiert.

Den ersten Bewerber fand die Schulkonferenz charakterlich nicht geeignet, die zweite Bewerberin fiel ebenfalls durch. Wegen fehlender Leitungserfahrung, ebenfalls nicht förderlich für sie war auch, dass sie mit einem der Lehrer der Schule verheiratet ist und dieser am Tag nach der Schulkonferenz eine Kollegin aggressiv konfrontiert habe, die seiner Lebensgefährtin eine etwas kritische Frage gestellt hat, erzählt ein Mitglied der Schulkonferenz.

Die Schulsenatorin schweigt zum Offenen Brief

Die Bitte der Morgenpost nach einer Stellungnahme zum offenen Brief ließ die Senatsschulverwaltung unbeantwortet. Auch die Schüler haben noch keine Antwort von der Senatorin erhalten. Doch damit wollen sie sich nicht abfinden. Und schon gar nicht mit einer Besetzung gegen ihren Willen. Sie überlegen, in diesem Falle eine Demonstration vor dem Dienstsitz der Senatorin zu organisieren. Aber vielleicht schaut Astrid-Sabine Busse ja am Sonnabend persönlich vorbei, um ins Gespräch zu kommen: Von 13 bis 16 Uhr steht die sonst abgeschottete Insel allen Besuchern offen, da findet der Weihnachtsmarkt statt. Für die Schüler wäre es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

